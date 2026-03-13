Von wegen rein elektrische Zukunft: Auch Alfa Romeo nimmt bei der Elektrifizierung den Fuß vom Gas und bringt stattdessen den bereits eingestellten V6-Motor zurück. Aber die Nostalgie hat ihren Preis.

Rüsselsheim (dpa/tmn) - Alfa Romeo macht einen Rückzug vom Rückzug: Deshalb hat die sportliche Stellantis-Tochter nicht nur den radikalen Umstieg auf E-Fahrzeuge für das nächste Jahr erst einmal gestrichen und die nächste Fahrzeuggeneration auch mit Verbrennern angekündigt.

Sondern zugleich bringen die Italiener in ihren großen Modellen Stelvio und Giulia auch den vor Jahresfrist eingestellten V6-Benziner zurück. Als Sportmodell Quadrifoglio sind das SUV und die Limousine ab sofort wieder bestellbar, teilt der Hersteller mit. Die Preise beginnen bei 100.700 Euro für die Giulia und 108.800 Euro für den Stelvio.

Dafür gibt es neben reichlich Anbauteilen aus Carbon, einem besonders stramm angestimmten Fahrwerk und natürlich dem Kleeblatt auf den Kotflügeln vor allem den 2,9 Liter großen Sechszylinder-Turbo unter der Haube. Der Benziner leistet laut Alfa Romeo 382 kW/520 PS und stellt bis zu 600 Nm bereit.

Bis zu 307 km/h sind in der Limousine möglich

Das reicht beiden Sportlern für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden. Bei Vollgas sind im SUV 285 und in der Limousine bis zu 307 km/h möglich. Allerdings zahlt man für dieses sportliche Vergnügen einen hohen Preis. Nicht nur beim Händler, sondern auch an der Tankstelle: Der Verbrauch der Giulia liegt bei 10,1 Litern (CO2-Ausstoß: 229 g/km), der Stelvio steht mit 11,8 Litern und 267 g/km in der Liste.