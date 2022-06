An heißen Tagen brauchen auch Autos ausreichend Kühlung. Was es beim Nachfüllen des Kühlwassers zu beachten gibt - und was man prüfen sollten, bevor es mit dem Auto in den Sommerurlaub geht.

Köln (dpa/tmn) - Bevor es mit dem Auto in den Sommerurlaub oder auf eine längere Tour geht, prüft man besser den Füllstand aller Betriebsflüssigkeiten. Dann kann man noch rechtzeitig nachfüllen. Dazu rät der ADAC Nordrhein.

Wer die Kühlflüssigkeit kontrollieren will, macht das idealerweise vor der Fahrt bei kaltem Motor. Wenn dieser jedoch heiß ist, sollten Fahrer den Behälter nicht sofort öffnen. Dazu rät der ADAC Nordrhein. Denn dann steht das Kühlsystem unter Druck.

Achtung: heißer Wasserdampf!

Man sollte also vorsichtig sein - und besser warten, damit der heiße Motor abkühlen kann. Sonst kann heißer Wasserdampf austreten, und zu Verbrühungen führen. Fehlt einem Fahrzeug Kühlwasser, kann es zu einer Überhitzung des Motors kommen - im schlimmsten Fall führt das zu einem Motorschaden.

Einfaches Wasser ist für den Notfall zum Nachfüllen ausreichend. Das richtige Mischungsverhältnis mit dem auf das jeweilige Auto abgestimmten Kühlmittel kann später eingestellt werden, so der ADAC. Dafür sind Konzentrate und auch Fertigmischungen im Fachhandel und an manchen Tankstellen verfügbar.

Bei modernen Fahrzeugen ist das Kühlsystem fast wartungsfrei ausgelegt, so der ADAC. Kontinuierliche Verluste können auf Schäden hindeuten und sollten in einer Werkstatt abgeklärt werden.

Scheibenreiniger, Wischwasser, Motoröl

Neben dem Kühlwasser sollte man auch an das Wischwasser mit Scheibenreiniger und an genügend Motoröl denken. Außerdem sollten Fahrer vor der Reise kontrollieren, ob die Bremsen, die Lenkung und die Beleuchtung funktionieren. Manche Werkstätten und Prüfzentren bieten dazu spezielle Urlaubs-Checks an.

Wichtig: Der richtige Reifendruck. Besonders, wenn das Auto schwer beladen ist. Die richtigen Werte findet man in der Gebrauchsanleitung, manchmal stehen die Werte auch auf Aufklebern im Türrahmen oder der Innenseite der Tankklappe.

Bei den Reifen rät der ADAC Nordrhein zu mindestens drei Millimetern Restprofiltiefe. Denn mit abnehmender Profiltiefe verliert der Reifen an Bodenhaftung - insbesondere bei Regen. Zudem verlängert sich der Bremsweg.

Übrigens: Ein aktueller Verbandskasten im Auto ist Pflicht. Ebenso ein Warndreieck und eine Sicherheitsweste. In manchen Ländern ist eine Weste pro Mitfahrer vorgeschrieben - laut ADAC Nordrhein etwa in Frankreich oder Kroatien. Fehlen sie im Wagen, drohen Bußgelder.