Eine professionelle Zahnreinigung (PZR) kostet 80 bis 150 Euro. Die Kosten muss der Patient größtenteils aus eigener Tasche finanzieren. Die gesetzlichen Krankenkassen geben allenfalls einen Zuschuss. Für eine PZR werden in der Regel 45 bis 60 Minuten eingeplant. In einer Untersuchung der Stiftung Warentest dauerten jedoch viele Sitzungen gerade mal 30 Minuten – hier wurden auch die Beläge am schlechtesten entfernt. zit