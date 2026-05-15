Viele Menschen essen zu viel Zucker und riskieren damit, an Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck, Asthma oder Gicht zu erkranken. Warum wirkt das Süße so verführerisch?

Das Essen war deftig und herzhaft, und alle scheinen rundum satt und zufrieden. Dennoch greift fast jeder in der Runde zum Nachtisch. Doch warum zieht es einen nach einem eigentlich ausreichenden Mahl noch zum Süßen? Will man damit etwa das Deftige und Scharfe von zuvor ausgleichen?

Einst für potenzielle Nahrungskrisen gedacht

„Die Antwort liegt wohl eher in der Evolution“, sagt Marc Tittgemeyer vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln. Man müsse bedenken, dass sich das menschliche Gehirn in einer frühgeschichtlichen Zeit entwickelt habe, als es nicht immer etwas zu essen gegeben habe. Es passte sich diesen Bedingungen an, indem es den Menschen in die Lage versetzte, sich über die Sättigung hinaus den Bauch vollzuschlagen, um für potenzielle Nahrungskrisen gewappnet zu sein.

„Das Problem ist jedoch, dass wir dann nur noch träge abhängen, was wir uns seinerzeit nicht erlauben durften, weil wir dadurch schnell zur Beute für irgendwelche Fraßfeinde wurden“, erläutert Tittgemeyer. „Also mussten wir in die Lage versetzt werden, jederzeit für Antrieb sorgen zu können – und das funktioniert mit Zucker, der schnell, zuverlässig und immer Energien liefert“, so der Wissenschaftler.

Zucker stimuliert Belohnungssystem im Gehirn

Der Heißhunger auf das Süße „danach“ liegt darin begründet, dass die Evolution den Menschen darauf geeicht hat, sich mithilfe von Zucker jederzeit aktions- und fluchtfähig zu halten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile ist der Nahrungsmangel – zumindest in hiesigen Breiten – Geschichte. Und es ist auch nicht mehr mit Säbelzahntigern und anderen Raubtieren zu rechnen. Aber das Süße als Verheißung schneller Energien wirkt immer noch überaus verführerisch, ohne dass die Evolution gegengesteuert hätte.

„Zucker stimuliert das Belohnungssystem im Gehirn“, erläutert Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. „Er sorgt dafür, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird, sodass in uns das Verlangen ausgelöst wird, das Wohlgefühl des süßlichen Geschmacks immer wieder zu erzeugen“, sagt er.

Das ähnelt durchaus den Mechanismen der Sucht, wie man sie bei Nikotin, Alkohol und etwa Heroin beobachten kann. „Die Endstrecke ist die gleiche: Es treibt uns an, die jeweilige Substanz immer wieder zu konsumieren“, so Kiefer. Doch der Suchtforscher betont, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt: „Bei alltäglichen Belohnungsverstärkern, zu denen außer Zucker auch solche Dinge wie Sex und zärtliche Zuwendungen gehören, habe ich in der Regel irgendwann einen Sättigungseffekt.“ Deswegen gelingt es uns meist, nach dem Verzehr eines großen Kuchenstücks achtlos an einer Konditorei vorbeizugehen.

Das ist bei harten Drogen wie Kokain und Heroin anders. „Da wird das Verlangen von Mal zu Mal stärker“, betont Kiefer. Nichtsdestoweniger zeigen aktuelle Zahlen, wie stark das Zuckerverlangen in der Bevölkerung ist. Hierzulande liegt der jährliche Zuckerverbrauch bei mehr als 41 Kilogramm pro Person, das entspricht einer Tagesration von rund 38 Stück Würfelzucker – mehr als doppelt so viel, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt.

Softdrinks: Zucker- und kalorienreiche Mahlzeit

Die Deutschen konsumieren besonders viel Zucker über Softdrinks wie Cola, Limonaden, Fruchtsäfte und gesüßte Tees: fast 26 Gramm pro Kopf und Tag. Was besonders heimtückisch ist. „Denn Softdrinks liefern große Mengen an Zucker, ohne dass man es sonderlich merkt“, warnt der Endokrinologe Philipp Gerber vom Universitätsspital Zürich. „Der Konsument sieht sie als unproblematisches Getränk für zwischendurch und nicht als zucker- und kalorienreiche Mahlzeit“, erläutert der Experte.

Die Folgen der übermäßigen Zuckerzufuhr sind dramatisch. Ein Forscherteam aus China und den USA hat für eine Übersichtsarbeit mehr als 8600 Studien dazu ausgewertet. Man fand 45 medizinische Endpunkte, also Erkrankungen, für die ein signifikanter Zusammenhang mit dem Zuckerkonsum nachweisbar ist. Bei 18 davon handelt es sich um Stoffwechselerkrankungen wie Fettleibigkeit, Fettleber, Diabetes sowie das metabolische Syndrom. Zehn Erkrankungen – etwa Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall – betreffen das Herz-Kreislauf-System. Auch Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ 1 und diverse Krebsarten sowie depressive Störungen, Asthma und Gicht schafften es in die Liste.

Verlangen nach Süßem mit Achtsamkeit begegnen

Gründe genug also, um das eigene Zuckerverlangen in den Griff zu bekommen. Doch das ist schwierig. Kiefer empfiehlt im Kampf gegen das Zuckerverlangen Achtsamkeit. „Denn oft ist der Griff zum Süßen automatisiert, ohne dass wir uns dessen bewusst werden“, erklärt der Suchtforscher. Vielfach sei der Konsum des Süßen unbewusst mit einer bestimmten Situation verknüpft. „Wenn wir etwa als Kinder immer wieder etwas Süßes bekommen haben – als Belohnung, wenn wir brav waren, oder als Trost, wenn wir uns beim Spielen verletzt haben – setzt sich in unserem Gehirn fest, dass wir später als Erwachsene immer dann zum Schoko-Riegel oder Ähnlichem greifen, wenn wir uns belohnen oder über einen Schmerz hinwegtrösten wollen“, betont Kiefer.

Werkzeug der Stimmungsregulation

Die Nahrungsaufnahme wird dadurch von ihrer Funktion der Energiezufuhr entkoppelt und ein Werkzeug der Stimmungsregulation. Aus diesen Gewohnheiten muss man raus. „Und das geht, wie bei jeder Suchterkrankung, wenn bewusste, achtsame Entscheidungen die Gewohnheiten und Impulse im Schach halten“, rät Kiefer.

Eltern könnten viel dazu beitragen, dass es bei ihren Kindern gar nicht erst zur Ausprägung der ungesunden Essmechanismen komme. „Hin und wieder kann man mit etwas Süßem belohnen“, so Kiefer. „Doch wer das dauernd macht, darf sich später nicht wundern, wenn sein Kind auf Süßigkeiten konditioniert ist“, sagt er. Es gebe, so der Psychiater und Psychotherapeut, genug andere Dinge, mit denen man Kinder belohnen könne. Oft reichten schon echtes Interesse, Stolz, Bindung sowie Wärme. „Zucker ist meist nur ein trauriger und billiger Versuch, dies zu ersetzen“, warnt Falk Kiefer.