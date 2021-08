Wie Seitenstechen entsteht und wie man den Schmerz unterhalb der Rippen vermeidet.

Sonne, blauer Himmel, moderate Temperaturen – perfektes Laufwetter! Motiviert startet man zur Joggingrunde – doch schon nach einem Bruchteil der gewohnten Strecke muss man plötzlich anhalten: Es zieht unangenehm unterhalb der Rippen, man krümmt sich, hält sich die schmerzende Seite mit der Hand. Was Seitenstechen auslöst, wie man ihm vorbeugen kann und was hilft, wenn’s dennoch passiert, weiß Orthopäde Axel Klein aus Dresden. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.

Herr Klein, was ist die Ursache für Seitenstechen?

Eindeutig geklärt ist das bisher nicht. Es gibt mehrere Theorien. Eine besagt, dass das Zwerchfell, unser wichtigster Atemmuskel, zu stark belastet wird – zum Beispiel, weil man sich mit dem Joggingpartner unterhält und deshalb unregelmäßig ein- und ausatmet.

Die zweite Theorie sieht die Ursache bei Leber und Milz und der Durchblutung der beiden Organe. Treiben wir Sport, wird unser Blut im Körper zugunsten der beanspruchten Muskeln umverteilt. Die Folge: Leber und Milz werden weniger durchblutet, verändern sich in ihrer Form etwas, es entsteht Spannung, die wir als schmerzhaft empfinden. Daher führt ein voller Magen vor dem Sport auch eher zu Seitenstechen, weil dann auch die Verdauungsorgane mehr Blut benötigen.

Das heißt, große Mahlzeiten sind vor dem Sport tabu?

Ja. Eine Kleinigkeit ist in Ordnung, aber alles, was schwer im Magen liegt, sollte man direkt vor dem Training vermeiden.

Worauf sollte man noch achten, um Seitenstechen zu vorzubeugen?

Man sollte sein Tempo stets an die Belastung anpassen. Läuft man zum Beispiel zu zweit und will sich beim Joggen unterhalten, sollte man nicht zu schnell unterwegs sein, da man sonst leichter aus der Puste kommt. Es gibt außerdem Hinweise, dass Menschen, die regelmäßig ihre Ausdauer trainieren, seltener Seitenstechen haben. Das heißt aber nicht, dass sie davor sicher sind – bei Marathonläufen zum Beispiel sieht man immer wieder auch Profis, die anhalten müssen und sich vor Schmerz die Seite halten.

Und wie wird man den Schmerz am schnellsten wieder los, wenn’s einen erwischt?

Unbedingt das Tempo drosseln: Man sollte entweder vom Laufen ins Gehen wechseln oder kurz stehen bleiben und dabei ruhig atmen. Dass diese Methode hilft, spricht für die erste Theorie, dass Seitenstechen mit dem Zwerchfell zusammenhängt. Hilfreich ist außerdem, sich aufzurichten und die Arme über den Kopf zu heben: Dadurch wird der Brustkorb gestreckt, das mögliche Lungenvolumen vergrößert sich. Außerdem entlastet man so Leber und Milz – was wiederum für die zweite Ursachentheorie spricht. Vermutlich spielen beide Aspekte eine Rolle.

Ist der Schmerz weg, kann man weitermachen – aber langsam.