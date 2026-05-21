Mist, was ist das für ein Knubbel am Augenlid? Es könnte ein Gerstenkorn sein - oder auch ein Hagelkorn. Was beide voneinander unterscheidet und welche Tipps eine Augenärztin gibt.

München (dpa/tmn) - Wer mit einem Gersten- oder Hagelkorn durch den Alltag geht, hat oft den Eindruck: Alle Welt schaut auf diesen Knubbel an meinem Auge.

Hinter den korngroßen Schwellungen an Ober- und Unterlid steckt eine Entzündung, so die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG). Ein Überblick.

Was unterscheidet Gersten- und Hagelkörner voneinander?

Bei einem Gerstenkorn sind Bakterien die Übeltäter. Typisch: Es «eitert oft ähnlich wie ein Pickel und schmerzt», beschreibt die Augenärztin Philomena Wawer Matos Reimer von der Uniklinik Köln. Nach wenigen Tagen klingt die Schwellung in aller Regel wieder ab.

Bei einem Hagelkorn hingegen ist eine verstopfte Talgdrüse im Auge das Problem. Hagelkörner eitern nicht, schmerzen in aller Regel weniger und entwickeln sich langsamer als Gerstenkörner. Es kann Wochen bis Monate dauern, bis sie wieder verschwinden.

Was hilft, damit Gersten- oder Hagelkorn besser abheilt?

So sehr es einen auch in den Fingern juckt: Am Korn herumzudrücken ist jetzt tabu. Dadurch kann sich die Entzündung verschlimmern. Was hilft stattdessen?

Salben

Bei einem Gerstenkorn mit ausgeprägter bakterieller Entzündung verordnet Augenarzt oder -ärztin eine antibiotische Augensalbe. Bei beiden Arten von Körnern helfen zudem desinfizierende und entzündungshemmende Salben. Wer sich unsicher ist, lässt sich in Apotheke oder Augenarztpraxis beraten.

Kompressen mit Schwarztee

Auch ein Griff ins Teeregal kann jetzt sinnvoll sein: «Einen schwarzen Tee zubereiten, abkühlen lassen, einen Lappen mit lauwarmem Teewasser tränken und auf das Auge legen», rät Wawer Matos Reimer. Die Gerbstoffe beruhigen die gereizte Haut. Fertige Tücher mit Schwarztee-Extrakt gibt es auch in der Apotheke zu kaufen.

Wärme, Massage und Reinigung

Auch die Kombination aus Wärme und einer Pflege der Lidkanten helfen laut der DOG. Los geht es damit, fünf bis zehn Minuten lang Wärme auf die Augenlider zu geben, etwa mit Hilfe einer Wärmemaske oder eines Kirschkernkissens. Danach das Augenlid sanft mit einem Wattepad zum Rand hin massieren. Im letzten Schritt wird der Lidrand vorsichtig mit einem Wattestäbchen gereinigt.

Heilt nicht von selbst? Öffnen lassen

Trotz geduldigem Abwarten will der Knubbel nicht verschwinden? Dann ist ein Augenarztbesuch sinnvoll. Mit einem kleinen Schnitt unter örtlicher Betäubung kann Arzt oder Ärztin das Korn öffnen und das entzündete Gewebe entfernen.

Warum habe ich regelmäßig Hagel- oder Gerstenkörner?

Manche Menschen neigen dazu, immer wieder Gersten- oder Hagelkörner zu bekommen - etwa bei Erkrankungen wie Neurodermitis, Rosazea, Diabetes oder Allergien.

Schwangerschaft oder Wechseljahre können zudem Hagelkörner begünstigen. Der Grund: Die hormonellen Umstellungen können sich auf die Funktion der Talgdrüsen auswirken.

Lässt sich irgendwie vorbeugen?

Die DOG rät zu einer regelmäßigen Pflege der Lidkanten - zum Beispiel in Verbindung mit der täglichen Dusch-Routine im Bad. Ebenfalls hilfreich:

regelmäßiges Händewaschen

gründliches Abschminken

sich Augenreiben verkneifen

(Passiv-)Rauchen vermeiden

Könnte der Knubbel auch ein Tumor sein?

Ja, in seltenen Fällen kann hinter der Schwellung auch ein langsam wachsender Hautkrebs oder ein Talgdrüsenkarzinom stecken.

«Warnzeichen sind ein Verlust von Wimpern, ein nachgewiesenes Wachstum der Schwellung oder eine nicht heilende Wunde, die auch mit Blutungen einhergehen kann», so DOG-Expertin Wawer Matos Reimer. Beobachtungen wie diese sollte man zeitnah in der Augenarztpraxis abklären lassen.