Zig Tonnen Sonnencreme landen jährlich in Gewässern - das hat Folgen für die Lebewesen dort, wie Untersuchungen zeigen. In einigen Ländern gibt es inzwischen Verbote für bestimmte Inhaltsstoffe. Abhilfe können aber vor allem die Nutzer selbst schaffen.

Stanford (dpa) - Sommer, Sonne, Badezeit: Die wärmeren Temperaturen

locken an die Strände und ins Wasser. Mit den Badenden gelangen

allerdings große Mengen Sonnenschutzmittel in Gewässer - und die

UV-Filter und Nanopartikel aus Cremes, Lotionen und Sprays können

Korallen und anderen Wasserbewohnern schaden. Immer mehr Studien

zeigen solche Effekte. Ersatzlösungen sind in Arbeit - bis dahin aber

ist der Nutzer selbst gefragt.

Jedes Jahr landen bis zu 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer, davon

4000 bis 6000 Tonnen an Korallenriffen, wie Forscher der

US-Meeresbehörde NOAA berechneten. Wie sich das auf die maritime

Umwelt auswirkt, ist noch nicht abschließend geklärt. Vor allem die

enthaltenen UV-Filter scheinen aber Anlass zu Sorge zu geben.

So listet die NOAA auf, dass die Stoffe das Wachstum von Grünalgen

beeinträchtigen, bei Muscheln zu Defekten der Jungtiere führen sowie

das Immun- und Fortpflanzungssystem von Seeigeln schädigen könnten.

Bei Delfinen könnten sich die Substanzen im Zellgewebe ansammeln und

auf die Jungtiere übertragen werden, während bei Fischen die

Fruchtbarkeit reduziert und Veränderungen im Erbgut ausgelöst werden

könnten.

Gefahr für Korallen

Vor allem aber stellen UV-Filter demnach - neben Stressoren wie der

steigenden Meerestemperatur - eine Gefahr für Korallen dar.

Insbesondere der chemisch-organische Filter Oxybenzon könnte das

Erbgut der empfindlichen Nesseltiere schädigen und dazu führen, dass

sich deren Larven in ihrem Skelett einkapseln und sterben, wie eine

US-Untersuchung 2016 nahelegt.

Studienergebnisse wie dieses veranlassten den US-Bundesstaat Hawaii,

ein Gesetz zu beschließen, das den Verkauf von Sonnencremes mit

Oxybenzon und Octinoxat seit 2021 verbietet. Ähnliche Regelungen

gelten in Key West in Florida, auf den Jungferninseln, im Inselstaat

Palau, in thailändischen marinen Nationalparks, auf der Karibikinsel

Bonaire und in einigen Urlaubsgebieten Mexikos.

Wie genau Korallen durch Oxybenzon geschädigt werden, hat nun eine

neue US-Studie herausgearbeitet, über die im Fachblatt „Science“

berichtet wird. Wissenschaftler der Universität Stanford nutzten

dafür eine Korallen- und eine Seeanemonen-Art, denen sie in Aquarien

Oxybenzon in hoher Konzentration zuführten und sie dann

unterschiedlichen Lichtbestrahlungen aussetzen. Der erstaunliche

Effekt: Nur die Tiere, die mit dem simulierten Sonnenlicht bestrahlt

wurden, starben.

„Gegenteil von dem, was es bewirken soll“

„Es war seltsam zu sehen, dass Oxybenzon das Sonnenlicht für Korallen

giftig macht - das Gegenteil von dem, was es eigentlich bewirken

soll“, sagte Hauptautor William Mitch. Eigentlich wird Oxybenzon wie

andere chemische UV-Filter als Sonnenschutz genutzt, weil es

ultraviolettes Licht, das auf die menschliche Haut trifft, absorbiert

und die Lichtenergie in Form von ungefährlicher Wärme abgibt. Den

Forschern zufolge verstoffwechseln die Anemonen und Korallen den

Filter jedoch so, dass die entstehende Substanz schädliche Radikale

bildet, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Der Filter wird in

ein Phototoxin umgewandelt.

Überdies beobachteten die Wissenschaftler, dass die Algen, die in

Symbiose mit den Korallen leben und ihnen ihr farbenprächtiges

Äußeres verleihen, ihre Wirte anscheinend schützen, indem sie die aus

dem Oxybenzon produzierten Toxine einschließen. Das sich ausbreitende

Phänomen der Korallenbleichen könnte daher zusammen mit Oxybenzon im

Wasser noch fatalere Folgen haben. Von einer Bleiche spricht man,

wenn gestresste Korallen ihre Algenpartner abstoßen, so dass ihr

knochenweißes Skelett freigelegt ist. Solche gebleichten Korallen

sind der Studie zufolge noch anfälliger für Oxybenzon.

Neben Oxybenzon steht mit Octocrylen ein weiterer

chemisch-organischer Filter in der Diskussion. Er soll Studien

zufolge Wasserflöhen, Wimperntierchen und Zebrafischen zusetzen,

indem er sich unter anderem auf deren Hormonhaushalt auswirkt. Zudem

wird der wasserunlösliche Stoff nur schwer abgebaut und könnte sich

deshalb in Organismen anreichern.

Meerestiere als UV-Filter?

Verschiedenen Untersuchungen zufolge finden sich UV-Filter

mittlerweile sowohl in tropischen Korallenriffen wie auch im

Arktischen Ozean - und auch in der Ostsee: Kathrin Fisch vom

Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde führte 2016 Messungen

an der deutschen Ostseeküste durch und wies hier 30 Nanogramm

UV-Filter pro Liter Ostseewasser nach; in den Flüssen, die in die

Ostsee münden, waren es zum Teil bis zu 836 Nanogramm pro Liter. Das

seien zwar geringe Mengen, die sich aber langfristig auf

Meeresorganismen auswirken könnten. Ein flächendeckendes Monitoring

zur Belastung von Gewässern durch UV-Filter gibt es in Deutschland

nicht, ebenso wenig existieren definierte Obergrenzen für deren

Mengen.

Als Reaktion auf die möglichen Umweltrisiken chemischer UV-Filter

bieten immer mehr Hersteller „korallensichere“ oder „rifffreundliche“

mineralische Sonnenschutzmittel an. Diese enthalten Zink- oder

Titandioxid - auf der Haut wirken die Partikel wie kleine Spiegel,

die das UV-Licht reflektieren. Um das störende „Weißeln“ vieler

dieser Produkte zu minimieren, versuchen einige Hersteller, die

mineralischen Pigmente zu verkleinern und setzen auf Partikel in

Nanogröße. Wie spanische Forscher aber 2014 zeigten, führen diese

Nanopartikel als Katalysatoren dazu, dass Sonnenlicht aus Wasser das

hochreaktive Wasserstoffperoxid erzeugt. Dieses könne

Kleinstlebewesen schädigen.

Mittlerweile wird an Alternativen geforscht, bei denen Verbindungen

aus Algen, Seetang und anderen Meerestieren als UV-Filter fungieren.

Bis diese marktreif sind, ist der ökologisch beste Schutz vor der

Sonne wohl einer, der auf weniger Eincremen setzt, ohne - mit Blick

auf das Hautkrebsrisiko - ganz darauf zu verzichten. So empfiehlt das

Verbrauchermagazin „UMID“ des Umweltbundesamts mineralische Filter in

Nicht-Nano-Form und rät, sich lieber am Nachmittag oder frühen Abend

in die Sonne zu legen, sich im Schatten aufzuhalten und durch

entsprechende Kleidung zu schützen sowie das Duschen zu Hause, damit

weniger UV-Filter direkt in den Gewässern landen.