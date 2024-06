PKW-Fahrer nutzen den Blinker am zuverlässigsten, auch wenn nicht alle Fahrer fehlerfrei unterwegs sind: In 24,7 Prozent der Fälle wurde ein Fehlverhalten festgestellt.

Wer falsch oder gar nicht blinkt, riskiert sogar ein Verwarnungsgeld: 10 Euro, auch wenn kein Unfall verursacht wurde. Dasselbe gilt auch für das Blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr.

Das korrekte Signalsetzen im Kreisverkehr ist recht simpel: Fährt man in den Kreisverkehr rein, lässt man den Blinker einfach aus – so vermeidet man Verwirrung. Beim Verlassen ist das Lichtzeichen aber unerlässlich und sollte möglichst früh gesetzt werden. Das Signal zeigt anderen Verkehrsteilnehmern und auch Fußgängern, wohin man möchte. Das hält den Verkehr flüssig und sicher.

Beim Rein- oder Rausfahren den Blinker setzen? Über ein Viertel der Verkehrsteilnehmer in einer aktuellen Beobachtung blinkte falsch - Radfahrer gaben oft gar kein Zeichen. Wie es richtig geht.

