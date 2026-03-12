Ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig für unsere Seele. Wir müssen es aber aktiv schützen. Worauf wir dabei achten sollten.

Hamburg/ Berlin (dpa/tmn) - Ein Treffen mit Freunden, Kolleginnen oder Verwandten kann guttun – oder einen mit einem mulmigen Gefühl zurücklassen. Vielleicht fällt eine abwertende Bemerkung, vielleicht wird ständig kritisiert. Wer sich danach klein oder verunsichert fühlt, sollte sein Umfeld genauer betrachten. Denn es kann großen Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl haben.

«Es wird immer Leute geben, die einen missachten und kritisieren. Man muss sein Selbstwertgefühl schützen», rät der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger.

Wer tut gut, wer kostet Energie?

Wie geht man dafür vor? Im ersten Schritt sollte man sich fragen, welche Menschen einem guttun – und welche Energie kosten. Wer gibt mir positive und wer negative Energie? Fühle ich mich nach einem Treffen mit ihm oder ihr größer oder kleiner?

Wer merkt, dass bestimmte Kontakte immer wieder Kraft rauben, sollte Abstand halten. Alternativ kann man laut Krüger auch «herzhaft kämpfen», und zwar mit entsprechenden Entgegnungen auf Missachtung oder Kritik.