Wer regelmäßig Einrichtungshäuser der schwedischen Möbelkette Ikea besucht, kennt sie: die kleinen Fleischbällchen, Köttbullar genannt. In der Corona-Krise haben aber auch die Ikea-Schnellrestaurants geschlossen. Für Köttbullar-Fans gibt es nun gute Nachrichten: Ikea hat das Rezept veröffentlicht – als Bauanleitung.

Zu finden ist das Rezept für die bekannten Fleischbällchen und die dazu passende Rahmsoße seit Montag auf dem Twitterkanal der Ikea-Häuser aus Großbritannien. Für den Beitrag hat sich die Möbelkette etwas Besonderes ausgedacht: Das Rezept gibt es in der Optik der Bauanleitungen, die Ikea sonst zu seinen Möbeln mitliefert.

Für die Fleischbällchen (vier Portionen) werden folgende Zutaten benötigt: 500g Rinderhackfleisch, 250g Schweinehackfleisch, eine Zwiebel – fein gehackt, eine Knoblauchzehe – gehackt, 100g Semmelbrösel, ein Ei, fünf Esslöffel Vollmilch, Salz und Pfeffer;

Für die dazugehörige Rahmsoße (ebenfalls vier Portionen) werden folgende Zutaten benötigt: ein Schuss Öl, 40g Butter, 40g Mehl, 150ml Gemüsebrühe, 150ml Rinderbrühe, 150ml Sahne, zwei Teelöffel Sojasoße, ein Teelöffel Senf;

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7