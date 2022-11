Maximal zwei Euro pro Person kostet das leckere Kartoffelgericht, das Jutta Adam aus Obermohr für uns kocht.

Zutaten für vier Personen:

Ein Kilogramm geschälte Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

Eine dicke Zwiebel

125 Gramm Butter

Pro Person ein Becker Dickmilch à 200 Gramm

Drei Teelöffel Salz

Zubereitung

Die Kartoffeln in Stifte schneiden und mit dem Salz in Wasser kochen. In der Zwischenzeit die Zwiebel kleinschneiden und mit der ausgelassenen Butter goldgelb rösten. Die gegarten Kartoffeln abgießen, auf einer Platte oder direkt auf Tellern anrichten und mit der Butter-Zwiebel-Mischung übergießen. Dazu gibt es die gut gekühlte Dickmilch. Guten Appetit!