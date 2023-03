Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Julia Wittig ist mehrfache Weltmeisterin im Eisschwimmen. Ein Gespräch über den Umgang mit Schmerzen, typische Anfängerfehler – und was am Schwimmen in eiskalten Seen so schön ist.

Frau Wittig, so langsam wird es frostig draußen und Sie schwimmen mehrmals pro Woche im Eiswasser des bayerischen Wöhrsees. Was stimmt nicht mit Ihnen?

Das frage ich