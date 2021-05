Guter Schlaf ist wichtig für Körper und Geist. Und dafür, dass die Stunden im Bett die gewünschte Erholung bringen, kann jeder seinen Teil über den Tag beitragen.

Dass guter Schlaf wichtig ist, um gut durch die Wachphase, sprich durch den Tag zu kommen, weiß wohl ein jeder. Aber was genau während des Schlafs in und mit unserem Körper passiert, ist wissenschaftlich immer noch nicht umfänglich geklärt. Der Psychologe und Schlafforscher Jürgen Zulley, der an der Uni Regensburg lehrt und das Schlafmedizinische Zentrum am dortigen Universitäts- und Bezirksklinikum geleitet hat, weiß, dass guter Schlaf Grundvoraussetzung für eine gute Erholung ist. Zulley vertritt dabei die Ansicht, dass gutes Schlafen vor allem durch dessen Qualität gekennzeichnet ist, die Dauer des Schlafs hingegen gar nicht so sehr von Bedeutung ist. Und die Qualität hänge wiederum von den verschiedenen Schlafstadien ab, die während der Nachtstunden durchlaufen werden.

Sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht hält Daniel Erlacher, Professor am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern, für normal bei Erwachsenen. Danach sollte man sich wach und gut erholt fühlen. Ist das auf längere Sicht nicht der Fall, müsse man die Ursachen ergründen. Eine relativ leicht zu regulierende Möglichkeit, warum man sich am Tage matt fühle, sei zu wenig Schlaf. „Dann muss man schauen, dass man das umstellt und früher zu Bett geht“, sagt Erlacher. Entsprechend definiert der Dozent für Trainingswissenschaft die Schlafqualität auch eher als subjektives Empfinden – „objektive Werte gibt es dafür keine“, sagt Erlacher.

Körperliche Tätigkeit ist schlaffördernd

Schlaf ist laut Jürgen Zulley aber nicht nur für die allgemeine Erholung wichtig. Vielmehr werde während des Schlafens auch das am Tag Erlernte abgespeichert, seien es Vokabeln oder antrainierte Bewegungsabläufe bei bestimmten Sportarten. Außerdem könne sich das Immunsystem des Menschen nur im Schlaf regenieren, sagt Zulley, was wiederum für die Gesundheit von großer Bedeutung ist. Im Schlaf werde auch das sogenannte Wachstumshormon ausgeschüttet, das zuständig ist für Muskelwachstum, den Fetthaushalt und die Knochen. Und nicht zuletzt sei es so, dass der Körper im Schlaf verstärkt regeneriere, wenn tagsüber sportliche oder geistige Leistung erbracht oder etwa Gartenarbeit verrichtet wurden. Sport beziehungsweise körperliche Tätigkeiten überhaupt seien also schlaffördernd.

Dass der Körper sich während des Schlafens regeneriert, sei umstritten, sagt dagegen Daniel Erlacher. Mittlerweile gehe die Wissenschaft auch davon aus, dass Schlaf für das Gedächtnis wichtig ist. Was sonst während des Schlafens im menschlichen Körper genau geschieht, ist gerade Forschungsthema des Berner Professors. „Wir schauen uns aktuell einzelne Muskeln an, etwa den Bizeps bei schlafenden Probanden“, erläutert er. Aber all das – und damit die große Frage nach der körperlichen Regeneration in der Nacht – stecke noch in den Kinderschuhen.

Das Hormon Melatonin spielt wichtige Rolle

Zweifelsfrei aber dürfte auch nach Ansicht Erlachers sein, dass Sport und andere körperliche Beschäftigungen für einen insgesamt besseren Schlaf sorgen. Wie Zulley rät er deshalb insbesondere auch älteren Menschen, sich möglichst viel zu bewegen, und das am besten an der frischen Luft. Denn die Älteren, sagt Zulley, würden gemeinhin weniger und auch schlechter schlafen. Vor allem hätten diese weniger Tiefschlaf und eine geringere Ausschüttung des Hormons Melatonin, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers steuert.

Gerade jetzt in den Wintermonaten, wenn das Tageslicht nur wenige Stunden dauert, seien etwa Spaziergänge im Hellen wichtig. Denn im Winter kann sich die Melatoninproduktion verschieben und auch verlängern. Folgen davon können Müdigkeit, Schlafstörungen und Winterdepressionen sein, erklärt Zulley. Melatonin hat nämlich nicht nur für den Körper positive Eigenschaften, das Hormon ist auch verantwortlich dafür, dass der Mensch nachts in eine mehr oder weniger kleine Depression gerät. „Das ist ebenfalls normal“, sagt der Schlafforscher, weshalb man, wenn man nachts wach wird, möglichst erst gar nicht ins Grübeln geraten sollte.

Mittagsschlaf nicht länger als 30 Minuten

Dafür hilft vielleicht auch zu wissen, dass es für einen guten Schlaf nicht notwendig ist, durchzuschlafen. Denn tatsächlich werde der durchschnittliche Schläfer nachts nicht weniger als 28-mal wach, sagt Zulley. Die meisten dieser Wachphasen seien aber so kurz, dass man sich am Morgen nicht mehr daran erinnern kann. Zudem sei es ebenfalls ganz normal, in der Nacht aufzuwachen und auch mal länger wach zu sein. „Wir neigen dazu, nach rund vier Stunden Schlaf wach zu werden“, weiß der Experte für Schlaf. Bei vielen Menschen sei das so gegen 3 Uhr in der Früh. „Das ist völlig in Ordnung, da muss sich niemand Gedanken machen.“

Den Mittagsschlaf oder neudeutsch das Powernapping sehen Zulley und auch Erlacher indessen mit gemischten Gefühlen. Gerate der Mittagsschlaf zu lang, könne das nämlich zu Problemen beim Nachtschlaf führen, sagen beide unisono. Gegen 20, maximal 30 Minuten Entspannung am Nachmittag haben aber weder Zulley noch Erlacher etwas einzuwenden. Danach sollte man gleich wieder aufstehen. Schlafe man aber ein, sei das ein Hinweis darauf, dass man nachts nicht genug Schlaf findet.

Strategie der Schlafhygiene entwickeln

Und auch wegen einer unruhigen Nacht, etwa vor einem sportlichen Wettkampf oder einer wichtigen Prüfung, müsse sich niemand ernsthaft Gedanken machen, sagt Zulley. Eine schlechte Nacht reduziere die sportliche Leistungsfähigkeit ebenso wenig wie die geistige. Man sei am nächsten Morgen auch nicht müder, vielmehr sogar etwas quirliger. Und das könne sich sogar positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirken, ergänzt Erlacher.

Ganz allgemein rät dieser zu einer Strategie der Schlafhygiene. Demnach sollte man eigentlich alles aus dem Schlafzimmer verbannen, was einen guten Schlaf beeinträchtigen kann. Dazu gehört für Erlacher neben Smartphone oder Tablet eigentlich auch das Buch. „Das Schlafzimmer sollte ausschließlich zum Schlafen da sein“, bringt es der Trainingswissenschaftler auf den Punkt. Insbesondere Smartphones und Computer mit ihren LED-Bildschirmen und -Displays geben viel Blaulicht ab. Und das, erklärt Erlacher, senke die Ausschüttung von Melatonin, was wiederum dazu führt, dass die Nutzer länger wach blieben. Gleiches gilt für anstrengendere körperliche Tätigkeiten oder Sport am Abend. „Das bringt den Organismus nur wieder auf volle Touren“, sagt Zulley. Mit der Folge, dass man nicht entspannt genug ist, wenn man nur wenig später zu Bett geht.