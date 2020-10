Wer am Messie-Syndrom leidet, kann nicht entscheiden, welche Dinge wertvoll sind und welche in den Müll gehören. Die Ursachen liegen oft tief im Inneren verborgen - und müssen ergründet werden.

Stuttgart (dpa/tmn) - Überfüllte Räume, Stapel von Dokumenten, im schlimmsten Fall ganze Müllberge in der Wohnung: Menschen mit dem Messie-Syndrom sind nicht fähig, die Lage im eigenen Zuhause in den Griff zu bekommen.

«Es ist etwas ganz anderes, als wenn Menschen einfach sehr unordentlich sind oder eine Familie mit drei Kindern mal an ihre Grenzen kommt», sagt die Gründerin des Messie-Kompetenz-Zentrums in Stuttgart, Veronika Schröter. «Betroffene haben das Bedürfnis, dass auf existenzieller Ebene alles bleiben muss, was sie besitzen.»

Experten sprechen auch vom pathologischen Horten. «Man erkennt es daran, dass Menschen sich nicht von Dingen trennen können, weil sie nicht die herkömmlichen Entscheidungskriterien entwickelt haben, was für den Wohnraum und das Leben wichtig ist und was nicht», erläutert Schröter. In der Regel betrifft das vor allem das eigene Zuhause.

Wenn sich die Wohnung füllt

Ein Messie-Syndrom kann viele Ursachen haben. «Oft kommt es zu immer wiederkehrenden Gedankenkreisen, aus denen die Betroffenen nicht herauskommen», erklärt Sabine Köhler. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Nervenärzte mit Sitz in Krefeld.

«Sie können keine Entscheidung treffen, etwas aufzuheben oder wegzuwerfen - und so füllt sich die Wohnung.» Das Messie-Syndrom wird der Expertin zufolge den Zwangserkrankungen zugeordnet und trete oft zusammen mit anderen Krankheiten auf, zum Beispiel mit Depressionen.

Auch Menschen, die im Alter eine Demenz entwickeln, können ein Messie-Syndrom ausbilden. «Wenn die Nervenzellen im Gehirn nicht mehr gut miteinander kooperieren können, fällt es auch viel schwerer, aktuelle Situationen adäquat einzuordnen», sagt Köhler.

Ursache liegt oft in der Kindheit

Veronika Schröter hat in ihrer Arbeit mit Betroffenen erlebt, dass die Wurzel für pathologisches Horten oft in der Kindheit liegt. «Eine häufige Ursache ist es, dass Menschen sehr früh die Erfahrung gemacht haben, zu etwas gezwungen worden zu sein», erklärt sie. Diese Personen haben früh gelernt, alles in vorgegebenen Bahnen zu regeln und haben keine eigenen Strategien für den Alltag entwickelt.

«Es kommt auch vor, dass die Familie des Betroffenen materiell sehr gut aufgestellt war, aber die emotionale Zuwendung fehlte», erläutert Schröter. «Sie wurden emotional tief im Stich gelassen und haben dies durch materielle Dinge kompensiert.» Deshalb fällt es noch Jahrzehnte später schwer, sich von Gegenständen zu trennen. Auch Menschen, die einen Krieg erlebt haben, können ein Messie-Syndrom entwickeln.

Wenn der Hausbesuch das Problem offenbart

Teilweise suchen Betroffene selbst nach Hilfe, weil sie feststellen, dass sie ein Problem mit dem Aufbewahren und Wegwerfen haben. Doch es gibt auch andere Verläufe: «Es kommt oft vor, dass Patienten zunächst wegen anderer Beschwerden zu uns kommen», sagt Sabine Köhler. Wenn es nach Gesprächen zu einem Besuch der Wohnung komme, stelle man dann fest, wie es dort aussehe.

Therapeuten oder Sozialarbeiter haben in diesem Fall die schwere Aufgabe, die Betroffenen auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Dabei ist es wichtig, behutsam vorzugehen - das gilt auch für Angehörige, die feststellen, dass zum Beispiel die Mutter oder der Onkel am Messie-Syndrom leiden könnten.

«Es macht keinen Sinn, bei Betroffenen einfach mit dem Aufräumen der Wohnung zu beginnen», sagt Köhler. «Wenn derjenige es selbst nicht möchte, ist das eine Verletzung der Intimsphäre und es kommt zu Konflikten.» Wenn Angehörige dabei helfen möchten, etwas zu verändern, sollten sie vorsichtig und freundlich ein Gespräch suchen - und nicht einfach über die Unordnung schimpfen.

© dpa-infocom, dpa:201013-99-927421/4