Wenn einer im Haushalt einen Magen-Darm-Infekt hat, haben kurze Zeit später auch alle anderen einen? Das kann passieren. Immerhin: Mit ein paar Handgriffen lässt sich das Infektionsrisiko senken.

Altholz (dpa/tmn) - Jemand im eigenen Haushalt ist an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt? Um zu verhindern, dass er oder sie andere in der Familie oder WG ansteckt, kommt es auf strenge Hygiene an, wie Gastroenterologin Petra Jessen sagt.

Die Medizinerin, die Vorstandsmitglied des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands (bng) ist, gibt folgende Tipps: