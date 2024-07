Cool bleiben: Das ist bei hohen Temperaturen gar nicht so einfach - schon gar nicht für beanspruchte Füße. Doch Fußgele mit Kühleffekt haben nicht selten Schattenseiten. Bedenkliche Duftstoffe etwa.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Wer den ganzen Tag auf den Beinen ist, wünscht sich abends womöglich vor allem eines: einen Frischekick für die heißgelaufenen Treter. Kühlende Fußgele scheinen dann eine gute Idee. Doch bei ihren Inhaltsstoffen sieht die Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 08/2024) in vielen Fällen rot.

Insgesamt 14 Fußgele mit ausgelobtem Kühleffekt hat sie ins Labor geschickt. Drei von ihnen erhalten die Note «ungenügend», zwei sind «mangelhaft». Der Grund: unter anderem bedenkliche Duft- und Konservierungsstoffe. In einem Produkt wiesen die Tester etwa Formaldehyd nach, das Kontaktallergien auslösen und die Schleimhäute reizen kann. Außerdem: die polyzyklische Moschusverbindung Galaxolid. Sie steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinträchtigen.

In zwei Produkten fand das Labor einen Gehalt an Delta-3-Caren, der in den Augen der Tester zu hoch ist. Das Terpen Delta-3-Caren kommt natürlicherweise im Öl von Nadelhölzern vor, etwa dem der Latschenkiefer. Es gilt allerdings als stark allergisierend.

Kritik für irreführenden Claim

Kritisch bewerten die Öko-Tester außerdem, dass ein Produkt, das den Duftstoff Limonen enthält, auf der Packung den Claim «ohne Parfum» trägt. Zwar könne Limonen ein natürlicher Bestandteil des Latschenkieferöls sein, das im betroffenen Produkt enthalten ist. Allerdings hat Limonen allergenes Potenzial – und Menschen mit einer starken Duftstoffallergie sei es den Öko-Testern zufolge im Zweifelsfall auch egal, ob Limonen mit der Absicht der Parfümierung eingesetzt wurde oder nicht.

Zwei Noten zogen die Öko-Tester außerdem bei Produkten ab, die Teebaumöl enthalten. Das sei schon länger dafür bekannt, allergische Hautreaktionen auslösen zu können – und es steht unter Verdacht, eine fruchtbarkeitsschädigende Wirkung zu haben.

Günstigste Produkte schneiden «sehr gut» ab

Eine gute Nachricht gibt es aber: Fünf Fußgele sind «sehr gut», darunter auch die drei günstigsten Produkte im Öko-Test («Balea Fuss & Bein Eisgel» von dm, «Barfuss Eisgel» von Müller Drogeriemarkt und «Bevola Fuß & Bein Eisgel» von Kaufland, alle für jeweils 1,25 Euro pro 100 Milliliter). Zwei Fußgele schneiden «gut» ab, darunter eines von zwei untersuchten Naturkosmetikprodukten. Das andere Naturkosmetikprodukt ist «befriedigend», ein konventionelles Fußgel kommt auf die Note «ausreichend».

Ein Tipp der Öko-Tester: Packen Sie Fußgel am besten in den Kühlschrank. Das sorgt für einen zusätzlichen Frischekick und längere Haltbarkeit.