Wie aus einer Alltagsbewegung ein effektives Training wird.

„Die Treppe ist die beste Trainingsstätte des Alltags. Wir finden sie fast überall – und sie kostet uns nichts“, schwärmt Ingo Froböse, Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er plädiert dafür, nach Möglichkeit immer die Treppe zu nehmen statt den Aufzug: „Eine Studie aus Korea hat beispielsweise gezeigt, dass man Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen kann, wenn man wöchentlich 40 Etagen hoch- und runter geht.“ Pro Tag sind das rund 6 Stockwerke. „Das ist für jeden machbar“, ist Froböse überzeugt.

Der Körper profitiert in zweifacher Hinsicht, wenn man Treppen läuft: Nimmt man jede Stufe einzeln, werden das Herz-Kreislaufsystem und der Stoffwechsel angekurbelt – vorausgesetzt, man geht zügig, wie Froböse betont. „Man sollte nicht völlig außer Atem kommen, aber schon ein bisschen nach Luft schnappen.“ Nimmt man hingegen nur jede zweite Stufe, wird vor allem die Muskulatur gestärkt: Die Hubbewegung trainiert vor allem Waden-, Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Und von starken Muskeln profitiert man auch, wenn man gerade nicht trainiert: Je mehr Muskelmasse man hat, umso höher ist der Grundumsatz des Körpers – es wird also auch im Ruhezustand mehr Energie verbraucht.

Für fast jeden geeignet

Für Einsteiger empfiehlt Froböse folgendes Workout: Täglich eine Treppe mit etwa 20 Stufen dreimal zügig hoch- und runtergehen. Bei einem Durchgang sollte man nur jede zweite Stufe nehmen. Wer das locker schafft, könne das Training auf vier bis sechs Etagen beziehungsweise Durchgänge ausweiten. Neben den positiven Effekten auf Herz und Muskulatur sieht der Sportwissenschaftler noch einen weiteren Pluspunkt der Treppe: das geringe Verletzungsrisiko. Dennoch sollte man beim Herabsteigen stets den Handlauf greifen und den Fuß so weit wie möglich aufsetzen, um Stürzen vorzubeugen.

Das Treppen-Training eignet sich laut Froböse für alle – unabhängig von Alter, Gewicht und Fitnessgrad. Bei ausgeprägten Gelenkproblemen und starkem Übergewicht sollte man aber vorher seinen Arzt konsultieren. Vorsicht ist auch geboten, wenn man beim Treppensteigen früh starke Atemnot oder Schmerzen in den Oberschenkeln verspürt – Letzteres kann laut Froböse ein Anzeichen für Durchblutungsstörungen sein.

Was Treppensteigen über die Herzgesundheit sagt

Eine Alternative zum Treppensteigen können Steppgeräte sein. Die Bewegung auf den Steppern sei ähnlich, zudem werde das Gleichgewicht geschult. „Gute Geräte sind allerdings recht teuer, da lohnt sich eher eine Anmeldung im Fitness-Studio, wo man viele verschiedene Geräte nutzen und oft auch noch Kurse besuchen kann“, rät der Experte.

Die Treppe ist nicht nur ein gutes Trainingsgerät, sondern eignet sich laut Medizinern auch, um die Herzgesundheit zu testen. Jesús Peteiro, Kardiologe am Universitätsklinikum A Coruña in Spanien, untersuchte jüngst 165 Patienten, bei denen der Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung bestand. Die Probanden gingen oder liefen zunächst auf dem Laufband, bis sie erschöpft waren. Dabei wurde ihre Herzfunktion gemessen. Nach 15 bis 20 Minuten Pause mussten sie 60 Stufen nehmen – flott und ohne Pause. Bei 58 Prozent derjenigen, die länger als 90 Sekunden für die 60 Stufen benötigten, hatte zuvor der Laufband-Test Unregelmäßigkeiten bei der Herzfunktion gezeigt. Bei denjenigen, die die Treppen in höchstens einer Minute schafften, war das nur in 32 Prozent der Fälle der Fall. Somit könne der Treppen-Test ein erster Hinweis für Herzprobleme sein, die dann in weiteren Untersuchungen bestätigt oder ausgeschlossen werden sollten, so die Mediziner.