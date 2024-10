Wie wichtig Händewaschen und Co. sind, weiß seit der Corona-Pandemie jedes Kind. Und eine Umfrage bestätigt: Das Hygieneverhalten der Menschen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verbessert.

Köln (dpa/tmn) - Händewaschen oder Niesen in die Ellenbeuge: Hygienemaßnahmen im Alltag sind in den letzten Jahren für immer mehr Menschen wichtig geworden. Das zeigt die neueste Bevölkerungsbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Bei der seit 2012 regelmäßig durchgeführten Befragung zum Thema Infektionsschutz geht es um die Einstellungen, das Wissen und Verhalten der Allgemeinbevölkerung in Sachen Hygiene. Das sind einige Ergebnisse: