Depressionen sind nicht immer sichtbar: Manche Betroffene «funktionieren» nach außen scheinbar normal. Was hinter einer hochfunktionalen Depression steckt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Berlin/Greifswald (dpa/tmn) - Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung oder sozialer Rückzug: Das sind Symptome, die viele mit einer Depression verbinden. Und tatsächlich können all das Anzeichen einer Depression sein. Doch die Erkrankung zeigt sich nicht immer so eindeutig. Manche Betroffene haben nach außen alles im Griff, sind aber innerlich längst am Limit.

Fragen und Antworten zur hochfunktionalen Depression:

Wann spricht man von einer hochfunktionalen Depression?

Eine hochfunktionale Depression zeigt sich der Psychologin Eva-Lotta Brakemeier zufolge vor allem in der äußeren Funktionsfähigkeit. «Betroffene wirken nach außen stabil, gehen zur Arbeit und bewältigen ihren Alltag», so die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP).

Deshalb wird auch von «Smiling Depression» oder «maskierter Depression» gesprochen. Sie ist von außen schwer zu erkennen und oft auch für Betroffene selbst nicht leicht einzuordnen.

Hochfunktionale Depression ist allerdings keine offizielle Diagnose, erklärt Elisabeth Dallüge, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV).

Vielmehr ist es ein umgangssprachlicher Begriff für Menschen mit depressiven Symptomen, die im Alltag weiterhin leistungsfähig wirken. Klinisch wird in solchen Fällen geprüft, welche depressive Störung vorliegt. Der springende Punkt: Eine Depression ist nicht ausgeschlossen, nur weil jemand «funktioniert».

Was sind Anzeichen für eine hochfunktionale Depression?

Alle Menschen haben ein Innen und ein Außen. Bei Menschen mit einer hochfunktionalen Depression ist die Kluft besonders groß. Nach außen wirkt vieles geordnet, innerlich sind Erschöpfung, Leere oder Selbstabwertung oft längst präsent.

Betroffene sind häufig so stark auf Funktionieren, Kontrolle und Pflichterfüllung ausgerichtet, dass sie die eigene Belastung lange nur unzureichend wahrnehmen. Das erfordert einen hohen inneren Kraftaufwand, der lange unbewusst bleiben kann. Viele funktionieren im Autopilot, sagt Dallüge.

Auch nach außen bleiben diese Muster lange unauffällig: Betroffene wirken verantwortungsvoll und leistungsfähig, was das Erkennen zusätzlich erschwert. Das liegt Brakemeier zufolge auch daran, dass weiterhin ein klassisches Bild von Depressionen vorherrscht, geprägt von Rückzug, Antriebslosigkeit und sichtbarer Erschöpfung.

Auffälliger werden die Veränderungen häufig im privaten Umfeld – weniger im Beruf, wo Leistung weiter aufrechterhalten wird. Zu Hause zeigt sich dann eher Rückzug, Erschöpfung, Reizbarkeit oder emotionale Abstumpfung. «Oft gelingt selbst in Ruhephasen keine wirkliche Erholung mehr», so Dallüge.

Betroffene sollten Brakemeier zufolge darauf achten, wie es ihnen geht, wenn sie zur Ruhe kommen – etwa abends zu Hause oder an freien Tagen. Zentrale Fragen können sein: Habe ich noch Freude an Dingen, die mir früher wichtig waren, im Beruf, im Miteinander mit anderen oder in der Freizeit? Empfinde ich noch Sinn in dem, was ich tue?

Woher kommt der Drang, immer zu funktionieren?

Der Drang, trotz Depressionen zu funktionieren, hat unterschiedliche Ursachen. Häufig stehen laut Brakemeier ausgeprägter Perfektionismus und ein hoher Leistungsanspruch dahinter. Viele Betroffene verinnerlichen früh Glaubenssätze wie: «Ich muss funktionieren» oder «Ich bin nur durch Leistung liebenswert».

Hinzu kommen ein starkes Kontrollbedürfnis, Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, und das Zurückstellen eigener Bedürfnisse – oft verbunden mit emotionaler Distanz zu den eigenen Gefühlen.

Rückmeldungen aus dem Umfeld wie «Du hast dich verändert» oder «Du wirkst erschöpft» werden nicht richtig eingeordnet oder abgewehrt. Der zentrale Konflikt: Das Festhalten am Funktionieren verhindert, was eigentlich helfen würde: anzuerkennen, dass Belastung und Stimmung schwanken dürfen.

Was hilft Betroffenen?

Eine Psychotherapie hilft, Muster zu erkennen und Schritt für Schritt zu verändern. Bei mittelgradigen bis schweren Verläufen können Antidepressiva sinnvoll sein, idealerweise in Kombination mit Psychotherapie. In schweren Fällen kann laut Dallüge auch eine intensivere Behandlung, etwa tagesklinisch oder stationär, notwendig werden.

Zudem kann der Austausch mit vertrauten Personen entlastend wirken. Idealerweise nicht im oberflächlichen Small Talk, sondern in offenen, ehrlichen Gesprächen, so Brakemeier.

Daneben sollten Betroffene Belastungen auch im beruflichen Kontext frühzeitig ansprechen. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes sind Arbeitgeber gehalten, auf solche Hinweise zu reagieren und geeignete Maßnahmen zu prüfen.

Im Alltag geht es vor allem darum, die Selbstwahrnehmung zu verbessern. Hilfreich sind laut Dallüge etwa regelmäßige Check-ins oder Stimmungstagebücher. Es geht darum, individuelle Warnsignale wie Erschöpfung, Anspannung oder Interessenverlust zu erkennen.

Ebenso wichtig sind ein bewusster Umgang mit den eigenen Belastungsgrenzen und ausreichend Pausen. Ergänzend können Bewegung, Schlafhygiene und achtsamkeitsbasierte Verfahren unterstützen.

Welche Risiken entstehen, wenn Betroffene ihre Depression ignorieren?

Das kann schwere Folgen haben. «Wir haben alle nur begrenzte Ressourcen – und wenn Belastung dauerhaft ignoriert wird, steigt das Risiko einer Chronifizierung», so Dallüge. Unbehandelte depressive Symptome können sich verfestigen oder in eine plötzliche Krise münden, in der nichts mehr geht. Hinzu kommen körperliche Folgen: anhaltender Stress, Schlafstörungen, erhöhte kardiovaskuläre Risiken und psychosomatische Beschwerden.

Zugleich steigt laut Brakemeier mit der Dauer das Risiko für Begleiterkrankungen. Depressionen treten häufig gemeinsam mit weiteren psychischen oder körperlichen Problemen auf – etwa Suchterkrankungen, wenn Betroffene versuchen, ihre Belastung zu kompensieren. Auch soziale Beziehungen können leiden.

Im Extremfall kann sich Suizidalität entwickeln, insbesondere wenn Betroffene keine Freude mehr empfinden und alles als sinnlos und hoffnungslos erleben. Wer solche Gedanken bei sich bemerkt, sollte umgehend professionelle Hilfe suchen.

«Studien zeigen, dass wir wirksame Behandlungen haben, die aber umso besser greifen, je früher die Erkrankung erkannt wird», sagt Psychologin Brakemeier. Gerade bei langjährigen, oft unerkannten, chronischen Depressionen können sich Denk- und Verhaltensmuster verfestigen, was die Behandlung zusätzlich erschwert. Frühzeitig Hilfe zu suchen, kann diesen Prozess durchbrechen.

Erster Ansprechpartner kann zum Beispiel die hausärztliche Praxis sein. Anonym und kostenlos kann man rund um die Uhr mit der Telefonseelsorge sprechen unter 08 00/1 11 01 11 oder 08 00/1 11 02 22.

Infos zu Hilfe bei Depressionen gibt es auch auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit listet online Beratungsangebote für Menschen, die in einer Krise stecken und Hilfe benötigen.