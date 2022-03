Telefonaktion zur Gürtelrose: Fragen rund um das Thema Gürtelrose beantworten sechs Experten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) am Donnerstag, 31. März, bei einer Telefonaktion der Kölner Agentur Sprechzeit. Die Fachärzte sind von 15 bis 19 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 0909290 zu erreichen. Mit dabei ist Oliver M. D. Emrich, Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin und Leiter des Schmerz- und Palliativzentrums DGS Ludwigshafen. Die Mediziner informieren über das persönliche Erkrankungsrisiko, mögliche Komplikationen und Langzeitfolgen der Gürtelrose sowie über Behandlungs- und Vorsorgemöglichkeiten.

Vortrag zu COPD. Die Selbsthilfegruppe „Schnarchen und Schlafapnoe“ Ludwigshafen – Vorderpfalz trifft sich am Mittwoch, 6. April, um 18 Uhr im Vitalzentrum Ludwigshafen-Oggersheim, Raiffeisenstraße 24. Oliver Jung, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie am St. Vicentius-Krankenhaus Speyer hält einen Vortrag über die Lungenerkrankung COPD. Zuvor gibt es ab 17 Uhr eine Maskensprechstunde. Beide Angebote sind kostenfrei.

Online-Vorträge in Grünstadt. Das Kreiskrankenhaus Grünstadt lädt zu zwei Online-Vorträgen ein: Am Dienstag, 5. April, 19 Uhr, spricht Martin Gassauer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Oberarzt der Abteilung Chirurgie und Leiter des Endo-Prothetik-Zentrums im Kreiskrankenhaus Grünstadt zum Thema „Schmerzen in Knie und Hüfte – Wann ist der Ersatz des Gelenks sinnvoll?“. Am Mittwoch, 6. April, 19 Uhr, spricht Daniela Herda, Gesundheits- und Krankenpflegerin aus der geriatrischen Tagesklinik über „Demenz – Herausfordernde Reaktionen“. Die Zugangsdaten zu den beiden Zoom-Videomeetings gibt es unter www.krankenhausgruenstadt.de.