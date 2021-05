Mit der sogenannten Plank trainiert man nicht nur die Körpermitte.

Bei unglaublichen acht Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden liegt derzeit der Weltrekord im Unterarmstütz. Aufgestellt hat in ihm vergangenen Jahr der US-Amerikaner George Hood, seines Zeichens ehemaliger Marine-Soldat und 62 Jahre alt. Monatelang bereitete er sich auf den Rekordversuch vor, „plankte“ täglich mehrere Stunden und holte sich Unterstützung von einem Mentaltrainer. Um durchzuhalten, habe er sich vorgestellt, ein Baum zu sein, dessen Wurzeln tief in die Erde wachsen, erzählte Hood in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC.

Für solch ein rigoroses Programm hat der Hobbysportler weder Zeit noch Lust. Aber ab und zu die Plank zu trainieren, lohnt sich: Die Übung kräftigt vor allem Bauch und Rücken, aber auch Oberschenkel, Gesäß, Schultern und Brustmuskel werden beansprucht. Das Praktische dabei: Gearbeitet wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht. Man braucht lediglich eine Matte, falls der Untergrund zu hart ist, bequeme Kleidung und eventuell das Smartphone für die musikalische Begleitung und die Stoppuhr-Funktion.

Bloß nicht durchhängen

Und so funktioniert’s: Man legt sich auf den Bauch und positioniert die Ellenbogen unter den Schultern. Die Unterarme zeigen nach vorne und sind parallel zueinander, bei Bedarf kann man auch die Hände ineinander verschränken. Der Nacken ist neutral, das heißt, man schaut nicht nach vorne, sondern auf seine Hände. Dann hebt man den Körper an, sodass das Gewicht nur noch auf den Zehenspitzen und den Unterarmen liegt. Dann heißt es: Position halten.

Wichtig dabei: Man zieht den Bauchnabel ein, um Spannung zu erzeugen und einem Hohlkreuz vorzubeugen. Rücken und Po sollten eine gerade Linie bilden, die Knie sind durchgestreckt. Dass das Gesäß nach oben wandert, verhindert man, indem man die Pomuskeln anspannt und die Fersen vom Körper wegdrückt. Die Füße sind maximal hüftbreit aufgestellt, je enger sie zueinander stehen, umso schwieriger wird es, die Übung zu halten.

Beim regelmäßigen Planking verbessert man sich meist schnell. Dabei gilt jedoch: Die Übung nur so lange halten, wie man sie korrekt ausführen kann. Sonst kann es zu Fehlbelastungen kommen. Bevor man durchhängt, also lieber die Knie absetzen oder eine kurze Pause einlegen, ehe man einen zweiten Versuch startet.

Viele Varianten sind möglich

Mit ein paar Varianten kann man etwas Abwechslung ins Plank-Training bringen. Bei der Push-up-Plank wird die Übung nicht auf den Unterarmen gehalten, sondern auf den Händen in der Ausgangsposition des Liegestütz’. Anspruchsvoller wird diese Variante, wenn man die Hände nicht auf dem Boden abstützt, sondern auf einem Medizinball. Das erzeugt Instabilität, die Muskulatur muss mehr arbeiten, um die Position zu halten.

Eine andere Möglichkeit ist die Side Plank: Man legt sich auf die Seite, der Ellenbogen liegt wieder unter der Schulter und das Gewicht auf dem Unterarm. Die Füße liegen übereinander. Dann drückt man die Hüfte hoch, sodass der Körper eine schräge Linie bildet. Mit der freien Hand greift man an den Hinterkopf. Intensiver wird es, wenn man das obere Bein in einem gleichmäßigen Rhythmus hebt und senkt. Dabei darauf achten, dass die Hüfte oben bleibt.