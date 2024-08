Ein aktuelles Überwachungsprogramm hat kürzlich die Hygienestandards bei der Herstellung von Eiswürfeln in Gastronomiebetrieben unter die Lupe genommen. Dabei wurden erhebliche Mängel entdeckt. In 47 der 244 getesteten Proben aus Eiswürfelmaschinen lag die Gesamtkeimzahl bei 36 Grad Celsius über dem Grenzwert von 100 koloniebildenden Einheiten pro Milliliter. Diese Überschreitungen deuten auf Hygienemängel hin und können auf das Vorhandensein potenziell krankmachender Bakterien wie coliforme Keime, Enterokokken und Escherichia coli hindeuten. Die Untersuchung ist ein Teil des bundesweiten Überwachungsplans 2022 (BÜp), an dem sich zehn von 16 Bundesländern beteiligt haben.

Ergebnisse der Untersuchung

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass 35 von 287 Proben coliforme Keime enthielten, während in 22 von 286 Proben Enterokokken nachgewiesen wurden. Eine von 288 Proben war mit Escherichia coli belastet. Weitere nachgewiesene Bakterien waren Pseudomonas aeruginosa in 7 von 284 Proben und Clostridium perfringens in 5 von 245 Proben. Laut Trinkwasserverordnung dürfen solche Keime im Trinkwasser nicht nachweisbar sein.

Wichtigkeit der Hygiene

Die Befunde verdeutlichen, dass selbst bei der einfachen Herstellung von Eiswürfeln und Crushed Ice die Grundprinzipien der Küchen-, Betriebs- und Personalhygiene strikt eingehalten werden müssen, schreibt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Durch regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Maschinen sowie gründliche Reinigung aller Arbeitsgeräte und eine begrenzte Verweildauer des Wassers in den Geräten würden sich die Risiken einer mikrobiellen Kontamination minimieren lassen. So stehe einem sicheren Genuss eisgekühlter Erfrischungsgetränke in Restaurants oder Bars nichts im Wege.

Hintergrund des Überwachungsprogramms

Das Überwachungsprogramm zur mikrobiologischen Untersuchung von Eiswürfeln und Crushed Ice ist Teil des Bundesweiten Überwachungsplans 2022 (BÜp). Der BÜp ist ein für ein Jahr festgelegter Plan, der die Durchführung amtlicher Kontrollen zwischen den Bundesländern koordiniert. Ziel ist es, bundesweite Aussagen über die Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften zu erhalten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist eine eigenständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und koordiniert diese Aufgaben auf verschiedenen Ebenen.