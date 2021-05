Schlaftracker können helfen, mehr über das eigene Schlafverhalten herauszufinden. Das geht angeblich schon mit einfachen Mitteln. Ein Selbstversuch.

Ein Smartphone hat heutzutage fast jeder in seiner Hosentasche. Und das ist auch schon das wichtigste Gerät, um seinen Schlaf messen zu können. Dazu braucht man noch einen Schlaftracker, der mit dem Smartphone kommuniziert. So ein Gerät kann man bereits von chinesischen Herstellern für gut 30 Euro erwerben.

Noch mehr Funktionen bekommt man mit einer Smartwatch. Für iPhone-Nutzer empfiehlt sich die Apple Watch, wer ein Android-Smartphone besitzt, hat eine größere Auswahl bei mehreren Herstellern. Da ich ein iPhone und die dazugehörige Apple Watch besitze, versuche ich es damit.

Mit Mikrofon hören, ob man schnarcht

Mein Smartphone will zunächst einen Schlafplan von mir. Dort muss ich eingeben, wie lange ich schlafen will. Laut einer Pressemitteilung der Techniker-Krankenkasse brauchen erwachsene Menschen etwa sieben bis acht Stunden Schlaf pro Tag. Also stelle ich meine Uhr auf sieben Stunden und 30 Minuten ein.

Wer sich nicht auf Apple allein verlassen will, kann sich noch die App „Sleep Cycle“ herunterladen, die ebenfalls mit der Apple Watch den Schlaf misst, aber auch per Mikrofon funktionieren soll. Dabei wird aufgezeichnet, ob man schnarcht und wie ruhig man überhaupt schläft. Irgendwie gruselig, das Gefühl, dass die ganze Nacht ein Mikrofon mitläuft. Und wie erkennt die App eigentlich, ob nun ich schnarche oder meine Partnerin? Angeblich soll die App aber bessere Ergebnisse liefern.

Wann soll sich denn die Smartwatch ausruhen?

Um 22.30 Uhr fängt meine Uhr an, mich zu nerven. Ich solle jetzt langsam ins Bett gehen. Auch, wenn ich nicht müde bin? In der Pressemitteilung der Krankenkasse steht auch, dass die meisten Menschen zu wenig schlafen. Ja, man könne sich sogar an zu wenig Schlaf gewöhnen. Paradoxerweise ist es sogar so, dass man umso weniger schläft, je mehr man arbeitet. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein, da man sich im Schlaf ja von der Arbeit erholt.

Ich lege mich ins Bett und stelle meine Uhr auf Schlafmodus. Ein sehr ungewohntes Gefühl, mit einer Uhr am Handgelenk einzuschlafen. Normalerweise gehört es zu meiner Abendroutine, die Smartwatch auszuziehen und sie in die Ladestation zu legen. Und genau da ist auch einer der großen Haken am Schlaftracking via Smartwatch: Wann soll man die Uhr denn aufladen, wenn nicht nachts?

Ein Puls zwischen 59 und 79 Schlägen

Wenn es nach Apple geht, soll die Uhr einen durch den Tag begleiten: Nachts soll sie den Schlaf aufzeichnen und auswerten, morgens als Wecker klingeln und das Wetter präsentieren, auf der Arbeit soll man seine Termine im Blick haben und nach Feierabend kann man auch noch Musik damit hören und sie im Sport als Fitness-Uhr benutzen. Zum Laden bleibt da keine Zeit. Und das muss man realistisch gesehen fast täglich.

Am nächsten Morgen weckt mich die Uhr mit einem sanften Tippen. Sieben Stunden und 29 Minuten habe ich angeblich geschlafen. Mein Puls lag zwischen 59 und 79 Schlägen pro Minute. Was mir das sagen soll? Keine Ahnung. Wer mehr Daten haben möchte, die dann auch noch etwas aussagen sollen, muss das schon über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Wer es schafft, die Uhr jede Nacht anzulassen, kann auch sehen, ob sich sein Verhalten im Schlaf verändert. Etwa ob der Puls schneller wird, wenn man gestresst ist, oder wie oft man nachts aufwacht.

Fazit: Ein Schlaflabor können Schlaftracker wohl – noch – nicht ersetzen. Über den eigenen Gesundheitszustand lässt sich wenig Verlässliches erfahren. Eine Smartwatch kann bestenfalls dabei helfen, die Dauer des Schlafs zu dokumentieren.