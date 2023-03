Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

FRAGEN UND ANTWORTEN: Viele Millionen Arzneimittelpackungen werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Etwa jeder vierte Bundesbürger nimmt dauerhaft drei oder mehr Medikamente ein – meist in Form von Tabletten oder Kapseln. Sie werden geschluckt, gelangen zunächst in den Magen und danach in den Darm. Worauf bei der Einnahme zu achten ist.

Bei manchen Medikamenten beginnt die Aufnahme der Wirkstoffe schon im Magen, bei anderen erst im Darm. Die Substanzen werden in die Blutbahn transportiert und gelangen mit dem Blutstrom in den gesamten