Viele Covid-19-Patienten treibt wohl die Frage um: Kann ich mich nach kurzer Zeit erneut mit Corona infizieren? Nun gibt eine Studie Entwarnung.

Graz (dpa) - Eine Corona-Infektion schützt einer Studie aus

Österreich zufolge zumeist vor einer erneuten Ansteckung. Nach einem

Abstand von ungefähr sieben Monaten zur Erstinfektion hätten Menschen

mit einer bereits durchgemachten Sars-CoV-2-Infektion ein um 91

Prozent niedrigeres Risiko für eine Ansteckung aufgewiesen, berichten

Forscher um Stefan Pilz von der Med Uni Graz im „European Journal of

Clinical Investigation“. Die Ergebnisse seien aber noch vorsichtig zu

interpretieren, hieß es am Montag von der Universität.

Über 400.000 Menschen in Österreich wurden bisher positiv auf

Sars-CoV-2 getestet. Für die Studie wurden in der zweiten

Infektionswelle von September bis November vergangenen Jahres

Menschen, die sich in der ersten Infektionswelle (Februar bis April

2020) mit dem Virus infiziert hatten, mit der übrigen

österreichischen Allgemeinbevölkerung verglichen.

„Diese Daten zeigen eine sich aufbauende Immunität gegen Sars-CoV-2

in der österreichischen Bevölkerung, wobei wir aktuell noch nicht

wissen, inwieweit diese Immunität auch auf diverse

Sars-CoV-2-Virusmutationen umzulegen ist, beziehungsweise wie lange

und in welcher Stärke dieser Re-Infektionsschutz über größere

Zeiträume anhält“, betonte Franz Allerberger von der Österreichische

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Weitere

Auswertungen über längere Zeiträume sowie von Daten aus anderen

Ländern seien erforderlich.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-453745/2