Wer sich regelmäßig bewegt, erhöht die Chance, bis ins hohe Alter gesund und mobil zu bleiben. Wer mit 50 noch nichts für seine Fitness tut, sollte damit anfangen, raten Mediziner.

„Zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr wird’s kritisch – wer zuvor noch nichts für seine körperliche Fitness getan hat, sollte nun damit anfangen“, sagt Herbert Löllgen, Kardiologe und Mitglied bei der Europäischen Gesellschaft für Sportmedizin. Studien zufolge kann regelmäßige Bewegung das Leben teils um mehrere Jahre verlängern, erklärt der Mediziner. Viel entscheidender ist für Löllgen jedoch, dass Sport dazu beitragen kann, die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten, sodass man weniger auf Unterstützung von Familie oder Pflegekräften angewiesen ist. „Wie fit wir mit 70, 80 oder 90 sind, entscheidet sich schon in den Jahren beziehungsweise Jahrzehnten davor.“

Bei untrainierten Menschen nehmen laut Löllgen ab dem 50. Lebensjahr Kraft- und Ausdauerleistung ab, vor allem bei jenen, die sich auch im Berufsalltag wenig bewegen. Wer hingegen regelmäßig aktiv ist, bei dem zeige sich diese Abnahme nicht oder weniger – zumindest bis zum 60. Lebensjahr. Zu diesem Ergebnis kam eine Online-Befragung, an der sich rund 60.000 Marathonläufer beteiligten: Bis zum Alter von 60 Jahren blieb die Finisher-Zeit, also die Zeit von Start bis Zieleinlauf, bei den meisten Läufern recht konstant. Erst danach zeigte sich eine Leistungsabnahme.

Nicht zu lange am Stück sitzen

Bei Frauen kommt zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr noch eine große hormonelle Veränderung hinzu: die Wechseljahre. „Ab den Wechseljahren steigt für Frauen aufgrund des veränderten Hormonhaushalts das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Sport kann helfen, diesen Erkrankungen vorzubeugen“, erklärt Herbert Löllgen.

Welche Sportart man ausübe, hänge vor den persönlichen Vorlieben ab – das Training soll schließlich Spaß machen, sonst bleibt man kaum am Ball. Sportmediziner Löllgen empfiehlt zum einen, die Bewegung im Alltag allgemein zu erhöhen, das heißt: Regelmäßig spazieren gehen, die Treppe statt den Aufzug nehmen, kurze Strecken zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen statt Bus oder Auto. Wer berufsbedingt viel Zeit im Sitzen verbringe, sollte alle 30 Minuten eine Bewegungspause einlegen. „Diese Unterbrechungen können die negativen Effekte des Sitzens etwas abmildern.“ Langes Sitzen kann nicht nur Rückenbeschwerden und Haltungsschäden verursachen, sondern auch die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck oder von Diabetes begünstigen.

Zum anderen sollte zwei- bis dreimal wöchentlich Sport getrieben werden. Gut geeignet sind laut Löllgen Ausdauersportarten mit moderater Intensität und in moderatem Umfang: Joggen (sofern keine Gelenkprobleme oder starkes Übergewicht vorliegen), Radfahren, Schwimmen, Wandern, Walking oder Nordic Walking. Auch Pilates, Yoga und Tai Chi helfen, die Beweglichkeit zu erhalten. Das Krafttraining sollte man ebenfalls nicht vernachlässigen, denn es stärkt die Muskulatur und die Knochen und hilft, Osteoporose vorzubeugen – ab dem 60. Lebensjahr verliert der Körper nicht nur Muskelmasse, auch die Knochendichte nimmt ab. Das bedeutet aber nicht, dass man schwere Gewichte im Studio stemmen muss: Auch Übungen mit kleinen Hanteln, Therabändern und dem eigenen Körpergewicht sind ein gutes Krafttraining.

Koordinationsübungen fürs Gehirn

Die Alterungsprozesse, die zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr einsetzen, betreffen nicht nur Knochen und Muskeln, sondern auch alle Organe, unser Gehirn inklusive. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab und auch die neuromuskuläre Koordination, also die Geschwindigkeit, mit der Nervenreize in Muskelaktionen umgesetzt werden.

Löllgen rät daher dazu, auch Gleichgewichtsübungen in das Training einzubauen oder auch mal koordinativ anspruchsvolle Sportarten zu wählen, etwa Tanz. Eine starke Muskulatur und eine gute Balance können helfen, das Sturzrisiko zu verringern. Oft, berichtet Löllgen, sei es nämlich Muskelschwäche, die bei älteren Menschen Stürze mit teils schweren Brüchen verursache.

„Alter schützt vor Training nicht“, betont der Experte. Ein fortgeschrittenes Alter sollte man nicht als Ausrede dafür nutzen, nichts mehr zu tun. „Sport bringt in jedem Alter etwas, auch mit 80 oder 90.“ Natürlich müsse das Pensum an die individuelle Fitness und eventuelle Vorerkrankungen angepasst werden. Bei Gelenkbeschwerden zum Beispiel sei früher Schonung verordnet worden, heute wisse man hingegen, dass leichte Belastung die Krankheitssymptome einer Arthrose lindern kann.

Sport baut Stress ab und hebt die Stimmung

Löllgens Tipp: „Machen Sie täglich einen Spaziergang oder eine halbe Stunde Gymnastik nach dem Aufstehen.“ So werde die Bewegung schnell zur Routine. Als Anleitung könne zum Beispiel ein Kartenset dienen, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgegeben wurde. „Darauf sind Kraft- und Beweglichkeitsübungen erklärt, die jeder einfach daheim machen kann“, so Löllgen.

Abgesehen von den positiven Effekten auf den Körper sei Sport noch in einer weiteren Hinsicht wertvoll: Bewegung baut Stress ab, hebt die Stimmung und wirkt sich somit positiv auf das seelische Wohlbefinden aus. Sport könne sogar vor Depressionen schützen oder diese im Rahmen einer Therapie lindern, erklärt Experte Löllgen. Er rät dazu, nach Möglichkeit draußen zu trainieren – Bewegung an der frischen Luft stärke das Immunsystem, gerade im Winter. „Kalte Temperaturen sollten uns nicht abhalten. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Lediglich bei extremer Kälte sei es sinnvoller, drinnen zu trainieren, um die Lunge nicht zu strapazieren.

Ebenfalls gut für die Psyche ist die soziale Komponente des Sports: Das Training eignet sich prima, um Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen – gerade im Alter, wenn das persönliche, soziale Netzwerk in der Regel eher schrumpft als wächst. Dabei regt der Austausch mit anderen das Gehirn an und hält unser Denkorgan fit.

Auf die Ernährung achten

Zudem motiviert Sport in der Gruppe durch eine Art „unausgesprochene Kontrolle“, wie Löllgen es formuliert: Wer zum Training verabredet ist, lässt es nicht so schnell sausen. In Corona-Zeiten, in denen Treffen mit anderen stark eingeschränkt sind, kann man sich zum Beispiel zu zweit zum Joggen oder Walken mit Abstand verabreden. Oder dank des Internets zu einem Gruppenworkout vor dem Laptop oder Tablet. Viele Fitness-Portale, Vereine und Personal Trainer bieten verschiedene Trainings via Apps wie Zoom oder Skype an, teilweise sogar kostenfrei.

Neben ausreichender Bewegung sollte man im Alter auch auf die Ernährung achten, so Löllgen: Der Stoffwechsel verlangsame sich, der Körper verbrenne weniger Kalorien als mit 20 oder 40 Jahren. Dementsprechend sollte man seine Essgewohnheiten anpassen. Der Mediziner rät zur mediterranen Kost: Hier kommt nur wenig Fleisch auf den Teller, dafür reichlich Gemüse und Obst, etwas Fisch, Getreide- und Milchprodukte sowie gesunde, also ungesättigte, Fette, wie sie zum Beispiel in Nüssen oder Olivenöl enthalten sind. „Studien haben gezeigt, dass Übergewichtige, die ihre Ernährung umstellen und regelmäßig Sport treiben, seltener an Diabetes erkranken.“

Infomaterial zu Übungen für den Alltag, herausgegeben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

www.aelter-werden-in-balance.de/bewegungspackung/