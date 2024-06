In der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Asthma bei Kindern gibt es ständig Fortschritte. Manche Forschungsansätze klingen kurios, sind aber vielversprechend. Der Weg bis zu einem neuen Medikament ist allerdings noch weit. Am wichtigsten für den Nachwuchs ist nach wie vor, in einer rauchfreien Umgebung zu leben.

Beim Fahrradausflug mit der Familie bleibt der achtjährige Sohn auf einmal stehen. Er ringt nach Luft, beim Atmen sind seltsam pfeifende Geräusche zu hören: ein typischer Asthma-Anfall,