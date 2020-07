Apotheker werden im Herbst in Deutschland erstmals Patienten gegen Grippe impfen. Darüber berichten mehrere Medien. Diese Neuheit soll dazu beitragen, dass mehr Menschen gegen die Krankheit geimpft werden.

Es sei der erste Vertrag dieser Art, den Krankenkassen und Apotheker schließen. Seit März 2020 seien Modellprojekte zur Grippeimpfung in Apotheken explizit erlaubt, heißt es in einem Bericht der „Pharmazeutischen Zeitung“. „Unser Ziel ist es, die Durchimpfungsraten weiter zu steigern“, wird der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, dort zitiert. Bislang seien nur rund 35 Prozent der Deutschen ab 60 Jahren gegen die Grippe geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gebe als Ziel allerdings eine Rate von 75 Prozent aus. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt sei eine Fortbildung der Apotheker. Das Modellprojekt solle über drei Jahre laufen.

In der Schweiz gehören Grippeimpfungen seit Jahren zum Portfolio der Apotheken, heißt es in dem Bericht. Unter deutschen Medizinern gebe es jedoch Widerstand. Die Politik hätte sich bis zuletzt mit dem Thema schwergetan. Preis sagt in der „Pharmazeutischen Zeitung“, dass der Verband das Angebot als eine Ergänzung zum Impfangebot der Ärzte sehe. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe mitgeteilt, der Bund und die Apotheker seien sich einig, dass das Impfen primär Aufgabe der Ärzte sei.