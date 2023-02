Viele Wochen oder gar Monate: Wer lange arbeitsunfähig ist, bekommt Krankengeld von der Krankenkasse. Was, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin anruft und nachhakt, wie es einem geht?

Berlin (dpa/tmn) - «Wann werden Sie denn voraussichtlich wieder arbeiten können?»: Bei langer Arbeitsunfähigkeit kann es vorkommen, dass die Krankenkasse anruft und sich nach dem Gesundheitszustand erkundigt. Zu einer Auskunft am Telefon sind Versicherte laut der Zeitschrift «Finanztest» dann allerdings nicht verpflichtet (Ausgabe 3/2023).

Versicherte sollten in so einer Situation mit Bedacht antworten und sich nicht auf Diskussionen einlassen. Katharina Lorenz vom Sozialverband Deutschland rät in «Finanztest» zu dieser Strategie: «Weisen Sie freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass Sie arbeitsunfähig sind, solange Ihre Krankschreibung gilt.»

Und: Fordert die Krankenkasse Versicherte am Telefon zu Auskünften auf, sollte man auf eine schriftliche Mitteilung bestehen.