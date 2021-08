Schon seit einer Weile können sich Covid-19-Geimpfte in der Apotheke ein digitales Zertifikat austellen lassen. Ab sofort gilt das auch für Genesene.

Berlin (dpa) - Corona-Genesene können ab sofort in vielen Apotheken

ein digitales Zertifikat zu ihrer überstandenen Erkrankung bekommen.

Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda)

am Dienstag mit. Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden

haben, müssen dafür ein gültiges Ausweisdokument und einen positiven

PCR-Test, der nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf, in die

Apotheke mitbringen.

Bislang habe es nur digitale Zertifikate für Geimpfte und für

geimpfte Genesene gegeben, aber nicht für Menschen, die erst kürzlich

infiziert gewesen seien und sich noch nicht impfen lassen könnten,

teilte der Verband mit. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das

Angebot kostenlos. Die Apotheken erhalten den Angaben zufolge vom

Bundesamt für Soziale Sicherung 5,04 Euro plus Mehrwertsteuer.