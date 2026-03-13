Naturschützer bemängeln mitunter, die Honigbiene schaffe eine zusätzliche Stresssituation für gefährdete Wildbienen-Arten, indem sie als Nahrungskonkurrenz auftrete. „Die sogenannten ,ökologischen Nischen’ vieler Wildbienen überlappen sich mit denen der Honigbienen (,Nischenüberlappung’). Das bedeutet, dass die Art des Lebensraumes beziehungsweise die Nahrungsquellen gleich sind“, so der Naturschutzbund ( Nabu) auf seiner Webseite. Das führe automatisch zu einer Konkurrenz. Da Wildbienen sehr divers seien und viele Lebensweisen hätten, besetzten sie aber unterschiedliche Nischen, berichtet der Nabu. Das bedeute, dass nicht alle Wildbienen-Arten in Konkurrenz zur Honigbiene stünden. Die Naturschützer verweisen aber darauf, dass die Honigbienen einen größeren Radius hätten, um zur Nahrungssuche auszu fliegen.

Als größere Gefahr sieht der Nabu den Lebensraumverlust durch monotone Agrarlandschaften sowie den damit verbundenen Mangel an natürlichem Lebensraum. Auch der Einsatz von Herbiziden und weiteren Pestiziden stellten eine große Gefahr dar, so die Naturschützer.

Info

www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/insekten/240404_standpunkt_wildbienen-honigbienen.pdf