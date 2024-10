Mist an die Wurzeln und für die Reifeprüfung mal an die Früchte klopfen: Ganz so einfach ist es nicht, Wassermelonen im eigenen Garten zu züchten. Aber es funktioniert, sogar ohne Gewächshaus. Vor dem Erfolg müssen einige Bedingungen erfüllt werden.

Wassermelonen, Inbegriff einer köstlich-gesunden Sommererfrischung, die man aus den warmen Urlaubsländern kennt, reifen schon länger