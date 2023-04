Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frische Kräuter bereichern die Küche enorm. Leicht anbauen lassen sie sich obendrein. Besonders gewürzreich geht es in einer dreidimensionalen Kräuterspirale zu. Vor allem in kleinen Gärten lassen sich in ihr mehr Sorten auf kleinerem Raum pflanzen. Der Bau ist kein Hexenwerk. Es gibt nur ein paar Grundregeln zu beachten.

Für eine Kräuterspirale im Garten spricht eine ganze Menge. Zunächst natürlich das Angebot der unterschiedlichsten Kräuter. Ein Großteil von ihnen blüht und