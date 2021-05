Gartenparadiese: Ehemals war hier ein Handwerksbetrieb, heute ist der klassische Innenhof eine grüne Oase mitten in Kaiserslautern. Bettina Bachem hat mit ihrer Familie einen Stadtgarten geschaffen, der nicht nur Raum für Entspannung bietet. Er fordert seine Besitzer auch. Sie müssen in einer Hinsicht Disziplin walten lassen.

Der kleine, idyllische, ganz und gar nicht alltägliche Garten von Bettina Bachem und ihrer Familie liegt mitten in der Innenstadt von Kaiserslautern. Bei der Ankunft am Haus ist von der Straße aus kein Grün zu sehen, nicht einmal vermuten lässt es sich. Wie auch – hier klebt Haus an Haus, so wie in den Innenstädten früher gebaut wurde. Und doch: Der ehemalige klassische Handwerker-Innenhof bietet inzwischen als Garten ein schönes, grünes Kontrastprogramm zu Beton und Backsteinen.

Gerade war noch Asphalt, staubige, drückende Luft und Straßenlärm pur. Nicht so hinter dem Hauseingang. Zwischen drei Mauern und dem Wohnhaus der Familie findet die Natur ein Zuhause, das von Mensch und Tier gemeinsam genutzt wird. Herrlich diese Ruhe, wohltuend das Vogelgezwitscher, und saubere Luft gibt’s inklusive. „Ringeltauben, Turteltauben, Amseln, Kohlmeisen, Mönchsgrasmücke“, zählt Lothar Lukoschek, Bettina Bachems Mann, einige der Vogelarten auf, die im Innenhofgarten ungestört brüten. Sogar Fledermäuse haben hier Quartier bezogen. Man glaubt es kaum.

Kletterrose bringt Farbe ins Spiel

Schon der erste Blick auf das 190 Quadratmeter kleine grüne Innenhof-Inselchen verzaubert. Hier drängt sich keine Pflanze, kein Baum, kein Solitär in den Vordergrund. Was auf kleinster Fläche seinen Charme versprüht, ist tatsächlich das große Ganze aus Blühendem, aus schmückenden Blättern, aus großen und kleinen Gewächsen bis hin zu Kräutern.

Ein stattlicher Olivenbaum im Topf eröffnet den grünen Reigen, gleich daneben schwingt sich die beeindruckend vitale Kletterrosen-Sorte Naheglut über zwei Stockwerke hinauf, vorbei an der Terrasse bis zum oberen Balkon. Auf ihrem Weg bringt sie mehrfach im Jahr mit intensiv roten Blüten Farbe ins Gartenspiel. Kunstobjekte fangen den Blick ein, ein Spiegel vergrößert den Innenhof-Garten optisch. Ein Ministück Rasen ist Teil des üppigen Wachstums.

Ob ausladendes Geißblatt am Mauerwerk, der sympathisch in Schieflage wachsende gelbe Holzapfel oder die in Form gebrachten Hainbuchen-Hochstämme, die voll belaubt als Sichtschutz dienen – alles zeigt sich prächtig im Wuchs. Dazwischen finden sich Blümchen und Stauden, die sich je nach Jahreszeit gegenseitig den Vortritt lassen. Verschiedene Farne scheinen sich ebenfalls hier wohl zu fühlen.

Selbst der Buchs, mal rund, mal als Kegel, punktet mit strahlendem, gesundem Grün. „Im Moment scheint uns der Zünsler zu verschonen“, sagt Bettina Bachem. Sie macht aber sofort klar, dass der kleine grüne Innenhof zwar etwas Abgeschlossenes hat, die Natur samt der darin vorkommenden Schädlinge aber doch ihren Weg hierher findet. Der Buchsbaumzünsler war in den vergangenen Jahren am Werk, wurde aber so gut es ging abgesammelt.

„Die Blattläuse stören mich nicht“, betont die Stadtgärtnerin. Sie ignoriere den Befall an ihrem Schwarzen Holunder, der mit seiner kräftigen Farbe und den geschlitzten Blättern ein Gartenstatement ist. Lange war Bachem auch beim Mehltau, der ihre nach oben enteilte Kletterrose immer mal wieder befällt, entspannt. Mit alten Hausmitteln wie etwa einer Mischung aus Milch und Wasser oder Spülmittel wurde gegengehalten. Seit sich allerdings mit einer neu gepflanzten Duftrose auch der unliebsame Sternrußtau in den Garten geschlichen hat, greift Bettina Bachem auch zu Pflanzenschutzmitteln, um den zerstörerischen Rosen-Pilz nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Sonst führt er dazu, dass die Rose ihre Blätter verliert und im Wuchs geschwächt wird.

„Die klimatischen Bedingungen in einem allseits umschlossenen Garten mitten in der Innenstadt begünstigen das Pilzwachstum durchaus. Es gibt aber auch Vorteile“, berichtet die Hobbygärtnerin. Große Frostschäden seien kein Thema, und sie bringe auch Pflanzen zum Wachsen, die in einem offenen Garten in der Westpfalz kaum eine Chance hätten, den Winter zu überstehen. Ihre Lagerstroemia, eine sommergrüne Kräuselmyrte, wandert aber auch bei Bachem in den kalten Monaten in den Windfang. „Sie übersteht Fröste, dann blüht sie aber nicht“, sagt die Gärtnerin, die auf das anhaltende, rosarot blühende Blumenkleid im Sommer nicht verzichten will.

Sie habe sich bewusst mit ihrem Mann für das Leben in der Innenstadt entschieden, erklärt Bachem. Ein Garten war für die beiden Architekten aber ein Muss. Den Innenhof einer ehemaligen Malerwerkstatt befreiten sie vor fast 20 Jahren vom Müll und Unrat, entsiegelten ihn und zauberten ihren kleinen Stadtgarten.

Natürlich sah er anfangs nicht ganz so aus wie heute. Die drei Kinder sind längst raus aus dem Sandkasten, der hier seinen Platz hatte. Blütenzerstörenden Fußball spielt keiner mehr, es wirft auch niemand mehr Bälle auf einen Basketballkorb. Bettina Bachem hat das alles berücksichtigt und hat den kleinen Garten von Anfang an so angelegt, dass er zu jeder Zeit Erholungsraum für alle war und dem Wandel der Zeit folgen konnte.

„Die wesentliche Arbeit ist die Gartengestaltung. Den Garten so anzulegen, dass er zu den eigenen Bedürfnissen passt“, sagt sie im Rückblick. Die entstandene grüne Oase ist längst ein Rückzugsort nach dem beruflichen Alltag geworden, ein Ort, an dem sie schnippelt, recht, auch mal neu pflanzt oder umpflanzt. Ein Ort zum Abschalten. Der Sitzplatz fand deshalb auch seinen Platz genau da, wo die Sonne am längsten in den Garten schielt, wo sich Familie und Freunde gerne treffen.

Geringerer Platz setzt auch Grenzen

„Wenn ich über das Jahr hochgerechnet 30 Stunden hier arbeite ist es viel. Das sieht man auch, es könnte ,ordentlicher’ sein“, gibt Bachem zu. Aber warum nicht mal etwas wachsen lassen, was sich wohlfühle, plädiert sie für mehr Gelassenheit. „Je kleiner ein Garten ist, umso schneller bringt eine Pflanzenvielfalt Unruhe“, sagt sie. und bedauert, dass sie Disziplin walten lassen muss und nicht alles hier kultivieren kann, was sie gerne um sich hätte.

Funkien sind ihre große Leidenschaft, aber auch sie sind im Innenhofgarten nur in begrenztem Umfang zu finden. Einige panaschierte Arten stehen in ihrem „weiß-grünen Beet“, wie sie es nennt. Andere tauchen im gegenüberliegenden „grau-grünen Beet“ auf. Lachend zeigt Bachem aber gleich auf eine andere Leidenschaft, auf die Wolfsmilch. „Bei der Euphorbia, da geht noch was“, ist sie sicher, dass sich noch weitere Arten dieser Stauden unterbringen lassen.

Ein entsiegelter Innenhof ist ohne Zweifel auch ein Beitrag, um dem Klimawandel in einer ohnehin aufgeheizten Großstadt zu begegnen. Genau das ist ein Grund, warum Bettina Bachem seit Jahren ihren Garten für Interessierte öffnet. Sie will zeigen, dass auch auf kleinstem Raum ein Wohlfühlort geschaffen werden kann und dass ein Stadtgarten, für den auch noch ein Innenhof entsiegelt wird, dem Klima guttut. Am 27. Juni will Bachem bei der Aktion „Offene Gärten“ deshalb auf jeden Fall wieder mit dabei sein.