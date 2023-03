Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frühblüher erfreuen uns mitunter schon im Dezember im Garten, am Wegesrand und auch in der freien Natur. Die meist kleinen Blümchen leuchten in vielen Farben und sind dabei immer im Wettlauf mit der Zeit. Wenn die anderen Pflanzen loslegen, ziehen sich Krokus und Co. schon wieder in die Erde zurück. Ein Überblick über die schönsten Frühjahrsboten und wo sie sich im Garten wohlfühlen.

Das Grau in Grau der Wintermonate zehrt am Gemüt. Wie schön ist es da, ein erstes buntes Zeichen des nahenden Frühlings zu entdecken. Zwar können winterblühende