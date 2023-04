Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leckeres Gemüse ernten ganz ohne Garten? Oder ohne den Ziergarten aufzugeben? Das funktioniert. Zahlreiche Sorten wachsen gut im Topf und in anderen Gefäßen. Sogar Obst lässt sich hier ernten. Das Gemüse will auf engstem Raum aber eine gute Portion Aufmerksamkeit. Welche Vorteile das Gärtnern im Topf hat, und was es dabei zu beachten gibt.

Es hat etwas von purem Luxus, hinaus in den Garten gehen zu können, um Salat, Gemüse oder auch Obst frisch zu ernten. Direkt in der Küche zubereitet, das ist Genuss auf allerhöchstem