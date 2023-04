Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz hat den Eifeler Rambur zur „Streuobstsorte des Jahres 2022“ für das Verbandsgebiet erklärt. Ausgesucht wurde damit eine Apfelsorte, die verstreut in ganz Deutschland, häufig aber in der Westpfalz, im Saarland, in der Eifel und in Luxemburg zu finden ist. Eine alte Sorte mit Vorzügen.

In der Vorderpfalz ist sie punktuell mit Altbäumen vertreten. Mit dem Eifeler Rambur kommt eine besonders robuste Apfelsorte zu Ehren. In den westdeutschen Mittelgebirgen zählt sie