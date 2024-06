So viele Schnecken haben sich lange nicht mehr blicken lassen. Die feuchte Witterung der letzten Monate sowie der milde Winter waren ideal für sie, und so machen sich die kleinen Schleimer gerade in großen Mengen über das geliebte Grünzeug her. Was nimmt Schnecken den Schrecken? Welche Tipps helfen wirklich?

Bierfalle: Die Bierfalle ist der Klassiker schlechthin. Ein Gefäß mit glatten Wänden wird einige Zentimeter hoch mit Bier gefüllt und im Beet aufgestellt oder bis zum