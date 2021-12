Wer denkt, in einem Winter mit eher milden Temperaturen tanken Gartenschädlinge so richtig Kraft, um im Frühjahr explosionsartig über frisches Grün herzufallen, irrt. Erstaunlicherweise kommen Blattlaus und Co. eher mit tieferen Temperaturen zurecht. Aber Entwarnung geben die Experten der Gartenakademie Neustadt deshalb noch lange nicht.

Alle bei uns heimischen und heimisch gewordenen Insekten seien an unsere Klimaverhältnisse angepasst, so die Gartenakademie. „Sie ertragen sogar Temperaturen unter –20 Grad Celsius ohne Probleme.“ Das gilt auch für Zuwanderer wie Buchsbaumzünsler und Kirschessigfliege.

Wesentlich schlechter ist für die Plagegeister aber die zurzeit auch in der Pfalz herrschende wechselhafte Witterungslage, in der es abwechselnd kalt und warm, aber auch sehr feucht ist. „Viele Schädlinge sterben dann zum Beispiel durch Verpilzung ab“, so die Fachleute. Herrschen Temperaturen von mehr als 10 Grad verlassen die erwachsenen Tierchen sogar ihr Winterversteck, und ihre Larven können zum verfrühten Schlüpfen angeregt werden. Nahrung finden sie allerdings keine, im Gegenteil: Vögel, Spinnen und andere Fressfeinde freuen sich über die Extraportion Futter.

Nicht nur Grund zur Freude

Wird es dann wieder kalt, müssen die Schädlinge wieder ins Winterquartier, was viele laut Gartenakademie nicht überstehen. Ein Grund zur Freude für alle Gartenfreunde? Nicht unbedingt. Denn was für die Schadinsekten gilt, gilt leider auch für die nützlichen tierischen Gartenbewohner.

„Deshalb ist es wichtig, im Herbst viele Nützlinge im Garten zu haben und ihnen dort auch genügend Überwinterungsmöglichkeiten zu bieten“, informieren die Gartenexperten. Diese Stellen sollten bestenfalls an schattigen und sonnenabgewandten Seiten geschaffen werden, wo es nicht so schnell warm wird. Dann können die Nützlinge länger in ihrer Winterruhe bleiben.

Pilzerkrankungen aktiv

Ein weiterer Appell der Gartenakademie betrifft das immer noch bei vielen Obstbaumbesitzern beliebte Austriebspritzmittel. Das sollte nur gezielt bei Notwendigkeit eingesetzt werden. „,Gärtners Helfer’ ist nicht der kalte Winter, sondern es sind die Nützlinge, die sicher überwintert haben“, so die Fachleute.

Für einen weiteren Schädling bieten die milden Winter leider doch einen Vorteil. Laut Gartenakademie sind dann einige Pilzerkrankungen besonders aktiv. Der Erreger der gefürchteten Kräuselkrankheit bei Pfirsichen fühlt sich bei Temperaturen ab 10 Grad wohl, Schneeschimmel und Typhula-Fäule im Rasen zwischen 0 und 8, beziehungsweise 0 und 10 Grad. Begünstigt wird dies durch die anhaltende Feuchtigkeit.

Gießen nicht vergessen

Aber auch wenn es zu trocken ist, kann dies Pflanzen schwächen und für Schädlinge anfällig machen. Der Rat der Experten: Vor allem wintergrüne und frisch gepflanzte Gehölze sowie Kübelpflanzen an frostfreien Tagen gießen, wenn es nötig ist. Hilfreich ist es auch, offenen Boden mit einer Laubschicht zu bedecken.

Besonders gefährlich ist wechselhafte Witterung für empfindliche Obstarten wie Aprikose und Pfirsich: Ist es nachts frostig und tagsüber wärmer, platzt ihre Rinde auf. Pilze haben so ein leichtes Spiel. Abhilfe schafft ein schützender Anstrich mit Kalkmilch oder das Beschatten des Stammes etwa durch Schilfrohrmatten.