Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Safran-Krokus ist in Gärten nicht ganz so verbreitet wie andere Krokusse. Er ist eine wintergrüne Pflanze, die zu einer Jahreszeit, in der kaum noch etwas anderes blüht, mit sehr attraktiven Blüten aufwarten kann.

Die einjährige Art ist männlich-steril und triploid, das heißt sie besitzt einen dreifachen Chromosomensatz und ist daher unfruchtbar. Sie lässt sich deshalb nur vegetativ über