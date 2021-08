Ein altes Sprichwort besagt: „Ein Garten ohne Stauden ist wie ein Gesicht ohne Lächeln.“ Aber was sind eigentlich Stauden, und wie müssen sie gepflegt werden? Fest steht – sie alle gehen auf Wildgewächse zurück, die mit der Zeit weitergezüchtet wurden. Inzwischen gibt es wohl keinen Garten, für den es nicht die passenden Stauden gibt.

Blume, Kraut, Gehölz oder doch eine Staude? Selbst für den Profi unter den Gärtnern lässt sich nicht immer eine strenge Trennlinie zwischen den Pflanzen ziehen, die sich für große und kleine Flächen im Garten eignen. Auch bei den Wildgewächsen und jenen, die uns im Garten mit einem Blütenmeer erfreuen, die alle auf ein Wildgehölz, eine Wildstaude, ein Wildkraut zurückgehen oder immer noch als Wildform wachsen, ist es schwer zu unterscheiden, in welche Kategorie sie gehören.

Stauden sind ausdauernde Pflanzen, deren oberirdische Pflanzenteile im Gegensatz zu Bäumen und Sträuchern nicht verholzen. Sie wachsen krautig und weich. Daher fallen Rosmarin und Lavendel als Staude durch. Sie verholzen.

Die oberirdischen Teile einer Staude sterben in der Regel nach jeder Vegetationsperiode ab. Überwintert wird im Rhizom, also im Wurzelstock (wie Taglilie, Sonnenhut, Frauenmantel und Fette Henne) und damit in einem Spross, der unter oder dicht an der Bodenoberfläche wächst. Einige Stauden treiben aus Knollen, Zwiebeln (etwa Zierlauch und Alpenveilchen) oder Spross-Ausläufern wieder aus.

Von Blüh- bis Wasserpflanze

Außer den Blütenstauden zählen auch die meisten winterharten Farne, viele Gräser, kleine fleischig-saftige Sukkulenten und Wasserpflanzen zu den Stauden.

Zusammengefasst kann man sagen, Stauden sind ausdauernde, mehrjährige Pflanzen, die von Frühling bis Herbst wachsen und blühen, sich dann oberirdisch verabschieden und unter der Erde oder knapp an der Oberfläche Winterschlaf halten.

Allerdings gibt es keine Regel ohne Ausnahme: Wintergrüne Stauden wie Bergenie, Elfenblume, Polsterphlox und Kriechender Günsel ziehen sich im Winter nicht zurück. Manche Zwiebelgewächse wachsen nicht von Frühling bis Herbst, wie bei Stauden üblich. Hier sei an das Schneeglöckchen erinnert, das sich zeitig im Jahr schon wieder aus dem Beet verabschiedet. Wie wählt man also die passenden Stauden für ein Beet aus, damit sie zusammenpassen?

Der Standort

Bei der Auswahl von Stauden sollte der Blick auf ihre natürlichen Standortbedingungen und die verschiedenen Lebensbereiche gerichtet sein, um eine möglichst langlebige Pflanzengemeinschaft in den Garten zu bringen. Der Profigärtner unterteilt in Wald-, Gehölzrand-, Freiflächen-, Steingarten-, alpine und Uferstauden. Weiter gibt es Prachtstauden, die auch als Beetstauden bezeichnet werden. Auch der Ausdruck „Präriestaude“ taucht immer wieder auf. Hier sind oft Wildstauden gemeint, die ursprünglich aus den Präriegebieten Nordamerikas stammen und eine entsprechende Anpassungsfähigkeit und Trockenheitstoleranz in den Genen haben. Für Hobbygärtner, die lieber genießen und weniger pflegen wollen, sind Präriestauden wie Eisenkraut, Sonnenbraut, Türkischer Mohn oder Indianernessel eine gute Wahl.

Die Auswahl

Soll im Garten ein eigenes Staudenbeet angelegt werden, geben Standort und Platzangebot die Möglichkeiten vor, wobei sich Stauden auch einzeln, ohne eigenes Beet gut zu präsentieren wissen. Je nach Art – es gibt ja auch sehr kleine Stauden – kommen sie selbst im Topf oder im Kasten auf dem Balkon klar.

Wichtige Überlegung vor dem Kauf: Was gefällt mir persönlich, welche Farben mag ich, lieber große Pflanzen oder eher kleine, was passt zu meinem bisherigen Gartenstil? Die Boden- und Lichtverhältnisse bilden einen weiteren Rahmen für die Auswahl. Die mögliche Zeit für Pflege sollte ebenfalls einkalkuliert werden. Selbst wenn die Entscheidung auf ein Beet mit anspruchslosen Präriestauden fällt, ganz ohne Handgriffe wird es dauerhaft nicht ansprechend bleiben.

Die Anlage

Raus mit den Wurzelunkräutern auf dem vorgesehenen Stück, den Boden etwa 30 Zentimeter tief lockern und mit gut abgelagertem Kompost verbessern. Ein Plan, wo welche der ausgewählten Stauden (große Stauden, Begleiter, Bodendecker, Füllstauden) stehen soll, ist sinnvoll. Besonders groß wachsende Stauden sollten das Gerüst bilden. Nicht unbedingt am Rand pflanzen, sondern in unregelmäßigen Abständen für einen besseren Zusammenhalt aller Pflanzen einplanen. Wenn richtig große Stauden wie die Sonnenblume oder Stauden mit schweren Blüten wie die Pfingstrose gepflanzt werden sollen, sollte man gleich daran denken, dass sie Stützen brauchen und diese gleich mit einbringen. Nicht streng von kleinen zu großen Stauden pflanzen, sondern in Schwüngen anordnen.

Die einen Stauden blühen früh, manche erst im Herbst. Eine Kombination bringt lange Blüten in den Garten. Steht nur ein Minibeet zur Verfügung, ist es sinnvoller, auf nur einen Blüh-Höhepunkt zu setzen, als das Blühen über die Saison zu strecken.

Pro Quadratmeter Boden sollten nicht viel mehr als zwei hohe, wüchsige Stauden wie Staudensonnenblume, Sonnenbraut, Große Gartenglockenblume, Taglilie, hohe Gräser wie Rutenhirse, Nachtviola, Schafgarbe und Stockrosen stehen. Etwa fünf halbhohe Stauden passen auf einen Quadratmeter, zum Beispiel Frauenmantel, Aster, Schokoladenblume, Minze, Karthäusernelke, Elfenblume und Storchschnabel. Von niedrigen Stauden, etwa Nelkenwurz, Katzenminze, Braunelle, Hauswurz, Fetthenne, Berg-Steinkraut, Garten-Grasnelke, Blaukissen, Steinsame und Polster-Glockenblume, sollten nicht mehr als zehn Stück auf einen Quadratmeter Fläche gesetzt werden.

Die Pflege

Wird noch im Sommer gepflanzt, was gut möglich ist, darf regelmäßiges Wässern nicht fehlen. Ein reifes Staudenbeet sollte dagegen nur bei extremer Trockenheit gegossen werden. Bei einer späten Herbstpflanzung kann ein Winterschutz erforderlich werden. Das Harken im Beet mögen die Wurzeln eher nicht, auch wird so neuem Unkrautsamen der Boden bereitet. Unkräuter deshalb besser gezielt ausziehen oder ausstechen.

Ein Staudenbeet entwickelt sich dynamisch und will gepflegt sein, soll es sein ursprüngliches Aussehen einigermaßen beibehalten. Ein Rückschnitt während der Vegetationsperiode kann bei einzelnen Pflanzenarten sinnvoll sein. Der bodennahe Rückschnitt sollte erst im Spätwinter, aber vor dem Austrieb von Schneeglöckchen und Krokus liegen. Wer aus falsch verstandener Ordnungsliebe schon im Herbst alles abräumt, nimmt dem Garten ein Stück seines Gesichtes, Insekten ihren Rückzugsraum und Vögeln die Nahrung.