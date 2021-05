Jojo, Juna, Elena, Freya, Haroma, Haganta, Katinka und Presenta: Das sind nur einige der vielen neuen Zwetschgensorten, die Walter Hartmann von der Universität Hohenheim in mehr als drei Jahrzehnten gezüchtet hat. Sorten, die auch bei uns in der Pfalz erhältlich und für Erwerbsobstbauern und Hobbygärtner gleichermaßen interessant sind. Jetzt sind zwei neue, interessante Sorten dazugekommen.

Die sehr schönen und frühen Zwetschgensorten Myra und Pinky sind ab diesem Herbst erstmals erhältlich. Mit ihren leuchtend gelben und rosafarbenen Früchten, aber auch wegen ihres reichen Blütenschmucks sind sie wahre Hingucker im Garten. Aufgrund ihrer Fruchtfarben sind sie weniger für den Erwerbsobstbau gedacht, der sich an traditionell blauvioletten Früchten orientiert. Myra und Pinky sind mehr für den Hausgarten und für Direktvermarkter zu empfehlen.

Myra (weiterer Name Nr. 8396) entsprang vor 20 Jahren einer Kreuzung des Hohenheimer Klons Nr. 6462 mit Später Myrobalane (Kirschpflaume). Die Sorte steht seit 2012 zur Prüfung ihrer Kultur an verschiedenen Standorten. Es handelt sich hierbei um eine reich tragende Sorte mit kleinen bis mittelgroßen Früchten und einem hervorragenden, harmonisch-süßen und mirabellenähnlichen Aroma mit Anklang an Banane. Ab Mitte Juli können die Früchte vom Baum weg verzehrt werden. Gekühlt sind sie etwa 14 Tage lagerfähig. Außer zum Frischverzehr eignen sie sich auch für Brennzwecke. Vorstellbar wäre bei der zuckerreichen Myra ein sortenreiner Brand.

Myra glänzt auch als Zierpflanze

Die hellgelben, bei Vollreife goldgelben Früchte sind länglich oval, haben eine schwache Bauchnaht und eine leicht weißliche Bereifung. Ihr Durchmesser kann 28 bis 30 Millimeter, ihr Gewicht 20 bis 25 Gramm betragen. 73 bis 85 Grad Oechsle beträgt der Zuckergehalt. Das goldgelbe, mittelfeste Fruchtfleisch löst sich gut vom Stein.

Der Baum wächst mittelstark. Die selbstfruchtbare Sorte blüht früh. Sie ist schon an einjährigen Langtrieben, die bei Zwetschgen sonst kaum Blüten tragen, rundherum voll mit Blüten besetzt. Sie ist aber nicht nur eine wunderschöne Zierpflanze, die gleichzeitig noch aromatische Früchte liefert. Sie ist auch ökologisch sehr wertvoll: Ihr starker Blütenduft lockt im Frühjahr zahlreiche blütenbestäubende Insekten an.

Der regelmäßige und hohe Ertrag ist früh zu erwarten. Die Sorte ist tolerant gegenüber dem Scharkavirus und auch für andere Krankheiten wenig anfällig. Sie eignet sich aufgrund der frühen Reife auch für den Anbau in höheren Lagen.

Die zur gleichen Zeit reifende Pinky (weiterer Name Nr. 6252) wurde von Walter Hartmann aus einer Kreuzung von Katinka mit Cacaks Frühe im Jahr 1998 gezüchtet. Von Katinka hat sie auch den eher aufrechten Wuchs mit flachen Astwinkeln geerbt, was sich aber mit beginnendem Ertrag verringert. Pinky ist ebenfalls scharkatolerant.

Auffallend schön ist die rosa, rötlich bis leuchtendrote Farbe der kleinen bis mittelgroßen Früchte von länglicher bis ovaler Form, die zudem eine hellblaue Beduftung aufweisen. Mit der außergewöhnlichen Fruchtfarbe hat Pinky ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der großen Familie der Zwetschgen.

Geschmack erinnert an Aprikosen

Das mittelfeste bis feste Fleisch ist von gutem bis sehr gutem Geschmack und erinnert an Aprikosen. Es weist 60 bis 70 Grad Oechsle auf. Das Fleisch löst sich gut bis sehr gut vom Stein. 27 bis 30 Gramm bringen die einzelnen Früchte auf die Waage. Sie eignen sich zum Frischverzehr, aber auch für einen „Quetschekuche“. „Eine wunderschöne rötliche bis leuchtend rote Fruchtfarbe, die einmalig bei Zwetschgen ist. Eine Zierde in jedem Garten und auf jedem Teller“, sagt Züchter Hartmann über Pinky.

Hat man dann auch noch Platz für einen weiteren Zwetschgenbaum im Garten, könnte Myra mit ihrer großen, weißen Blütenpracht und ihren ebenfalls sehr dekorativen Früchten eine attraktive Ergänzung sein. Sieht man mal von dem kleinen Schönheitsfehler ab, dass beide Sorten zur gleichen Zeit reif werden.

Info