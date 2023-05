Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Winterzauber kann man sich in der kalten Jahreszeit auch dann in den Garten holen, wenn es mal keinen Schnee haben sollte: Das Bayerische Obstzentrum in Hallbergmoos (Landkreis Freising) hat eine neugezüchtete attraktive Apfelsorte so benannt. Entstanden ist die Sorte aus einer Kreuzung von Pinova mit Topaz, wie Michael Neumüller, Leiter des Obstzentrums, erklärt.

Die Früchte von Winterzauber schmecken ähnlich mild und süß wie die von Gala, sie sind jedoch noch aromatischer als diese. Hinzukommt, dass die neue bayerische Sorte im Gegensatz