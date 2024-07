Im Juli sollte man sich an der vollen Pracht des Gartens erfreuen. Die Insekten fliegen auf Hochtouren und viele Blüten sind jetzt am schönsten. Ein Plan darf trotzdem nicht fehlen, denn es gibt auch in den heißen Sommermonaten ein bisschen was zu tun, um Fehlschläge aufzuarbeiten.

Die erste reife Tomate des Jahres – ein ganz besonderes Fest für jeden Gärtner und jede Gärtnerin. Ausgerechnet die Freiland-Buschtomaten legen vor. Die Enttäuschung ist