Der beißend scharfe Meerrettich bereichert so manches Essen. Für viele Gerichte wie Räucherfisch und Tafelspitz ist er unverzichtbar. Auch als Gesundheitselixier findet er Verwendung. 2021 trägt er sogar den Titel „Heilpflanze des Jahres“. Was ist sein Geheimnis? Und wie kommt er am besten aus dem heimischen Beet auf den Tisch?

Meerrettich kommt heute auch für viele Gärtner eher aus dem Glas oder der Tube. Wer sich an den Meerrettichanbau im eigenen Garten wagt, wird merken, ein Hexenwerk ist das nicht.