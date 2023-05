Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie wäre es mit einer „Torta della Nonna“ und einem Chianti unter dem breiten Kronendach einer Pinie? Wer sich eine mediterrane Note in den Garten holen will, liegt mit dieser Kiefernart in der Pfalz seit einiger Zeit goldrichtig. Nur eins sollte man bedenken: Sie will hoch hinaus.

Die ursprünglich im Mittelmeergebiet beheimatete Pinie (Pinus pinea) macht in Gärten und Vorgärten, aber auch am Straßenrand seit einigen Jahren auch in unserer Region eine gute