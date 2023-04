Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob im Beet, im Rasen oder in der Pflasterfuge: Wenn da etwas wächst, was keiner gesät hat, dann fuchst es uns meistens. Unkraut darf nicht sein – also muss es weg. Muss es das wirklich? Und was ist Unkraut überhaupt? Ein Ratgeber für mehr Gelassenheit.

Unkraut hat schon Generationen vor uns auf die Palme gebracht und kann das heute noch genauso gut. Es gibt nun mal Pflanzen, die benehmen sich je nach Witterung und Bodenbedingungen, als gehöre