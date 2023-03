Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einige Kakteen können bei uns im Freiland überleben. Empfehlenswert sind jedoch Regenschutz und ein Utensil, das auf den ersten Blick gar nichts mit Gärtnern zu tun hat.

Kakteen besitzen bekanntlich die Fähigkeit, lange Zeit ohne Wasser auszukommen. Sie speichern es einfach in ihren Zellen. Das macht sie in Zeiten, in denen Wasser nicht nur im Garten ein kostbares