Auch die „dicken Schwestern“ der Wild- und Honigbienen sind wichtig für den Garten: Hummeln sind die ersten Bestäuber des Jahres. Auch sie sollte man mit passenden Nahrungsangeboten unterstützen.

Erwärmt die Sonne langsam die Erde, krabbeln die Hummelköniginnen aus ihren Winterquartieren. Jetzt bräuchten sie protein- und vitaminreiche Pollen für die Entwicklung der Eierstöcke, um sich fortzupflanzen, erklärt die Deutsche Wildtier Stiftung. In der freien Natur gehe die Anzahl der Blüten leider zurück, so die Stiftung. Daher seien passende Pflanzen in Gärten oder auf Balkonen gut: Traubenhyazinthen, Schneeglanz, Krokusse, Winterlinge und Blausterne wüchsen zum Beispiel auch in Kübeln oder Balkonkästen, sagen die Tierschützer.

Gartenbesitzer können Hummeln helfen, wenn sie früh blühende Stein- oder Kernobstsorten wie Zwetschgen, Kirschen und Äpfel pflanzen, ebenso Weiden- und Ahornsorten, Felsenbirne und Hartriegel sowie Beerensträucher. Auch Wildstauden wie Nieswurz, Huflattich und Hirtentäschel liefern früh im Jahr Pollen und Nektar.

Hummeln hungern bei Hitze

Später wird es dann noch einmal eng: Durch die immer heißere und trockenere Witterung schon ab Mai brauchen Hummeln oft bis in den August Unterstützung. Die geben folgende Pflanzen, die mit ein bisschen Wildnis im Garten meist ganz von allein wachsen: Rot-, Horn- und Weißklee, Natternkopf, Flockenblumen, Küchenkräuter und Disteln.

Wer einen Garten oder Balkon hat, sollte jetzt den Tisch für Bienen decken. Dazu rät der bayerische Naturschutzverband LBV. Knallige Baumarkt-Ware biete oft jedoch keinen Pollen und Nektar. „Optisch schöne, gefüllte Blüten mit ineinander verschachtelten Blütenblättern sind für Insekten leider wertlos. Besser sind ungefüllte Blüten mit frei zugänglichen Staubgefäßen“, so die LBV-Expertin Tarja Richter.

Heimische Wildblumen pflanzen

Heimische Wildblumen ernährten Insekten verlässlich: Wiesenschlüsselblume, Lungenkraut und Kuhschelle zum Beispiel. Die Schlüsselblume sei eine mehrjährige Staude, die Wiesen und Balkonkästen von April bis Juni mit gelben Blüten bereichere, sagt Richter. „Der Nektar der zeitig blühenden Wiesenschlüsselblume ist nach dem Winter die ideale Starthilfe für Insekten mit längerem Rüssel wie Schmetterlinge und Hummeln. Besonders Hummelköniginnen sind auf die Verfügbarkeit von Frühblühern angewiesen, um ganz allein einen neuen Staat zu gründen“, erklärt die Expertin.

Das Lungenkraut ist mit seinen rosa, violetten und blauen Blütenblättern zwischen März und Mai eine weitere Nahrungsquelle. „Die jeweilige Farbe der Blüte zeigt an, wie viel Nektar verfügbar ist. Ist die Blüte rosa, gibt es noch Nektar. Wenn die Blüte zu violett oder blau wechselt, ist kein Nektar mehr zu holen“, berichtet die Fachfrau.

Die Kuhschelle hat violette, wie eine Kuhglocke geformte Blüten. „Wer die seltene, früh blühende Kuhschelle an einem sonnigen Standort und auf magerem Boden im Garten pflanzt, tut auch den Insekten etwas Gutes. Ihr reichhaltiges Pollenangebot zieht Blütenbesucher magisch an, und das hübsche Aussehen bereichert jeden Naturgarten“, so Richter.