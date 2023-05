Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Leben in alten Mauern“ ist der Titel des Kalenders für das Jahr 2021, den die Schutzgemeinschaft Heiligenberg in Heidelberg herausgegeben hat. Zwar werden diesmal nicht – so wie 2020 – zwölf für den Garten interessante Wildpflanzenarten porträtiert, trotzdem kann man sich einige Anregungen holen. Am besten verbunden mit einem Ausflug auf die nördlich der Heidelberger Altstadt gelegene, 440 Meter hohe Erhebung.

Über die Alte Brücke, die Goethe als schönste der Welt rühmte, zum Schlangenweg, von dem aus im Dreißigjährigen Krieg Soldaten des Feldherrn Tilly